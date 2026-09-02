Archivo - Sanofi y Regeneron anuncian la disponibilidad en España de 'Dupixent' como tratamiento de EPOC no controlada - WWING/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las compañías farmacéuticas Sanofi y Regeneron han anunciado la disponibilidad en España del medicamento 'Dupixent' como tratamiento de pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) no controlada con eosinófilos elevados en sangre.

Esta noticia "supone un hito" para estas personas "y para los profesionales sanitarios que trabajan cada día para ofrecer respuestas a una enfermedad con un elevado impacto en la salud y la calidad de vida", ha indicado la directora general de Sanofi Iberia, Raquel Tapia, quien ha añadido que la misma refleja el compromiso "con la investigación y con el desarrollo de soluciones innovadoras para áreas donde persisten importantes necesidades médicas no cubiertas".

De esta forma, este fármaco biológico, cuyo principio activo es dupilumab, está indicado como terapia adicional de mantenimiento en pacientes que ya están en tratamiento con una combinación de un corticosteroide inhalado, un agonista beta-2 adrenérgico de acción prolongada y un antagonista muscarínico de acción prolongada, o en una combinación de estos dos últimos si el primero no es apropiado.

Con ello, y su incorporación al Sistema Nacional de Salud (SNS), este medicamento va a ayudar a cubrir la necesidad asistencial de los pacientes de EPOC que presentan inflamación de tipo 2. Al respecto, Tapia ha subrayado que ello "pone de manifiesto la importancia de seguir impulsando un entorno que favorezca la llegada de la innovación a los pacientes, para que los avances científicos puedan traducirse en beneficios reales para las personas que más los necesitan".

"Dupilumab supone un cambio relevante en el abordaje de un subgrupo de pacientes de EPOC que continúan sin un adecuado control de la enfermedad pese al tratamiento inhalado optimizado y presentan evidencia de inflamación tipo 2", ha sostenido, por su parte, el jefe de Sección de Neumología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y presidente electo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), el doctor Bernardino Alcázar.

SELECCIONAR MEJOR EL TRATAMIENTO PARA CADA PACIENTE

A su juicio, este compuesto "refuerza la idea de que la EPOC es una enfermedad heterogénea", la cual es muy prevalente, debilitante e incapacitante, y conlleva una elevada carga sanitaria y económica debido a las exacerbaciones recurrentes. "Identificar rasgos tratables, como la eosinofilia sanguínea, puede ayudarnos a seleccionar mejor el tratamiento para cada paciente", ha explicado, destacando este "paso importante hacia una Medicina más personalizada en EPOC".

Precisamente para llegar a él y la pertinente aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), Sanofi y Regeneron han realizado los estudios en Fase 3 'BOREAS' y 'NOTUS', que han evaluado su eficacia y seguridad en adultos con EPOC no controlada con evidencia de inflamación de tipo 2. La mayoría de ellos estaban en tratamiento con triple terapia inhalada.

Así, se ha constatado que los pacientes tratados con este fármaco en estos dos ensayos experimentaron, respectivamente y en comparación con placebo, una reducción del 30 y del 34 por ciento en la tasa anualizada de exacerbaciones moderadas o graves a las 52 semanas de tratamiento, que era el objetivo principal de ambos estudios.

Además, se han observado mejoras en la función pulmonar, los síntomas y la calidad de vida desde las primeras semanas de tratamiento. Los mismos se mantuvieron a las 52 semanas en ambos ensayos y en los pacientes de esta patología, que es la cuarta causa de muerte global, con más de tres millones de fallecimientos anuales en el ámbito mundial.