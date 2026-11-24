Archivo - FILED - 02 March 2023, Hesse, Darmstadt: Belen Garijo, Chairwoman of the Executive Board of Merck KGaA, attends the annual press conference of the Darmstadt-based pharmaceutical and technology group Merck. The head of the German multinational ph - Arne Dedert/Dpa - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio francés Sanofi, dirigido por la española Belén Garijo, ha alcanzado un acuerdo para adquirir la biofarmacéutica estadounidense Insmed Incorporated a cambio de aproximadamente 41.000 millones de dólares (37.600 millones de euros), en lo que supone la mayor operación de la farmacéutica gala desde que la ejecutiva española asumiera la pasada primavera el cargo de consejera delegada.

Con esta transacción, que incluye los medicamentos comercializados Brinsupri y Arikayce, así como una prometedora cartera de productos innovadores, Sanofi busca ampliar su presencia en el área de enfermedades respiratorias y capacidades de investigación en inmunología y enfermedades raras, reforzando así su capacidad global de innovación e inmunología.

Según los términos del acuerdo, Sanofi adquirirá todas las acciones en circulación de Insmed a cambio de 175 dólares en efectivo por cada título, lo que representa una prima del 23,8% sobre el último cierre de los títulos de la estadounidense y refleja un valor patrimonial total de aproximadamente 41.000 millones de dólares, que la francesa financiará mediante una combinación de deuda y efectivo disponible.

La transacción ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas compañías y su cierre, sujeto a la aprobación de los accionistas de Insmed y la obtención de las autorizaciones regulatorias estadounidenses y de otros países, se prevé para el primer semestre de 2027.

Sanofi no espera que la adquisición propuesta tenga ningún impacto en sus previsiones financieras para 2026, mientras que confía en que refuerce el perfil de crecimiento de la empresa a medio y largo plazo, incluyendo una contribución positiva a las ganancias por acción de Sanofi para finales de 2028.

"Esta adquisición representa un paso estratégico fundamental para acelerar significativamente nuestra trayectoria de crecimiento a medio y largo plazo y fortalecer aún más nuestra cartera de productos en fases iniciales e intermedias", ha declarado Belén Garijo, consejera delegada de Sanofi, para quien esta adquisición es un ejemplo más de cómo Sanofi está implementando su hoja de ruta estratégica con el impulso necesario para impulsar su siguiente fase de crecimiento.

De su lado, Will Lewis, presidente y CEO de Insmed, considera que la operación proporciona un valor en efectivo inmediato y seguro para los accionistas de Insmed. "En Sanofi, tenemos un socio que reconoce el valor de nuestra ciencia, nuestra ejecución comercial y la cultura excepcional que hemos creado. Juntos, esperamos llevar nuestras terapias a más pacientes en todo el mundo, más rápido de lo que jamás hubiéramos podido hacerlo por nuestra cuenta", ha añadido.

En una conferencia con inversores celebrada este martes para explicar la operación, la ejecutiva española ha subrayado que "se trata de una operación que genera valor para los accionistas", ya que permitirá acelerar el crecimiento y se prevé que genere ingresos operativos positivos ya en 2027, a la vez que proporciona un rápido aumento de las ganancias por acción para finales de 2028.

"Esta adquisición respalda un crecimiento rentable impulsado por una ejecución rigurosa en la línea de ingresos", ha explicado Garijo, añadiendo que Sanofi pretende utilizar adquisiciones estratégicas en etapas tempranas para complementar su cartera de productos y reforzar sus capacidades de innovación a largo plazo.

De su lado, François Roger, vicepresidente ejecutivo y director financiero del laboratorio francés, ha estimado en más de 500 millones de dólares (457 millones de euros) las sinergias de costes previstas para finales de 2028.