Sanofi estrena 'Código Inmune', un videopodcast para descifrar cómo funciona el sistema inmunitario

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sanofi presenta 'Código Inmune', un nuevo videopodcast dedicado a explorar el fascinante mundo de la inmunología y su impacto en la salud, "con un enfoque riguroso pero accesible" con el objetivo de facilitar la comprensión de varias enfermedades , así como "desentrañar los secretos de nuestro sistema inmunitario con ejemplos prácticos del día a día".

Cada episodio aborda también cómo el sistema inmunitario influye en distintas enfermedades que afectan a millones de personas en España. Conducido por Alfredo Corell, catedrático en inmunología en la Universidad de Sevilla y divulgador científico, el formato ofrece una perspectiva profunda pero didáctica sobre estas patologías y los avances científicos que están ayudando a tratar de mejorar su pronóstico.

"Este videopodcast es una invitación a descubrir cómo nuestras defensas nos ayudan a protegernos en la mayoría de los casos, pero también qué pasa cuando éstas no cumplen su función. También damos algunas claves de cómo podemos entrenar a nuestro sistema inmunitario para ser más fuerte y, por lo tanto, para aumentar su capacidad de protección", señala Corell.

Cada episodio cuenta con la participación de destacados especialistas del mundo de la salud y la investigación científica, quienes a través de entrevistas profundizan sobre las distintas patologías y su relación con el sistema inmunológico.

"En Sanofi estamos convencidos de que entender la ciencia nos ayuda a cuidarnos mejor. Con "Código Inmune" queremos acercar el fascinante mundo de la inmunología a la población, explicando de manera didáctica y entretenida cómo nuestro sistema inmunitario nos protege y cómo la investigación médica en este ámbito está transformando el manejo de diversas enfermedades", señala José Luís Guallar, director Médico de Sanofi España.