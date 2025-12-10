Sanidad financia 'Alecensa', un tratamiento oral para cáncer de pulmón no microcítico ALK+

Imagen de la presentación. - ROCHE

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía Roche ha informado este miércoles de que el Ministerio de Sanidad ha aprobado, desde el 1 de diciembre, la financiación de 'Alecensa' (Alectinib), la primera y única terapia dirigida adyuvante (después de la cirugía) para el cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) ALK+ en estadios iniciales.

En España se diagnostican más de 30.000 nuevos casos al año de cáncer de pulmón, que continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer con más de 22.000 muertes anuales. Cerca del 85 por ciento de los casos son cáncer de pulmón no microcítico. El 5 por ciento de estos casos presenta alteraciones en el gen de ALK.

"El CPNM ALK+ es un subtipo de cáncer de pulmón que afecta al 5 por ciento de los pacientes, en mayor medida a personas más jóvenes (una mediana de 50 años), poco o nada fumadores, siendo más frecuente en mujeres, y con un elevado riesgo de desarrollar metástasis cerebrales", ha explicado el jefe de sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital La Paz de Madrid, Javier de Castro.

Desde la compañía destacan que la disponibilidad de esta opción terapéutica viene a cubrir una necesidad médica en estos estadios de la enfermedad, en las que aproximadamente la mitad de los pacientes experimentan una recaída de la enfermedad después de la cirugía durante los primeros 5 años, a pesar de haber recibido quimioterapia adyuvante (después de la cirugía).

Los datos del ensayo fase III 'ALINA', que es el estudio que avala la aprobación de esta nueva indicación, han demostrado que alectinib ha logrado una reducción del 76 por ciento del riesgo de recaída de la enfermedad o muerte en estos pacientes. En concreto, el estudio ha demostrado que el tratamiento adyuvante con alectinib durante dos años, en comparación con la quimioterapia, redujo el riesgo de recaída de la enfermedad o muerte en un 76 por ciento, y en un 78 por ciento el riesgo de recaída cerebral o muerte en pacientes con CPNM ALK+ que han sido operados.

"Actualmente el tratamiento estándar después de la cirugía es la quimioterapia, con el que tan solo se ha logrado un aumento del 5,4 por ciento en la supervivencia global a cinco años en la enfermedad en estadios precoces. Por lo que la aprobación de alectinib después de la cirugía supone un cambio muy relevante en la forma de tratar los estadios tempranos de esta enfermedad", ha resaltado De Castro.

En este contexto, el experto ha indicado que, hasta ahora, se disponía de eficacia demostrada en enfermedad avanzada ALK+, pero se carecía de una opción dirigida que ayudara a reducir el riesgo de recaída o muerte en fases más precoces. "Por lo que administrar esta terapia oral antes de que el tumor se encuentre en estadios más avanzados o metastásicos puede contribuir a prevenir la reaparición de la enfermedad y ofrecer a los pacientes un mejor pronóstico", ha detallado.

Asimismo, los últimos datos presentados en el Congreso Europeo de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés) celebrado el pasado mes de octubre en Berlín refuerzan el papel de alectinib en los estadios avanzados al mostrar una mediana de supervivencia global sin precedentes en el CPNM ALK+, alcanzando los 81 meses. Con ello, se ofrece a los pacientes la posibilidad de vivir una vida más larga preservando su calidad de vida.

TRATAMIENTO ORAL

Según informan desde Roche, otro de los aspectos más destacados de esta nueva indicación de alectinib es que permite iniciar el tratamiento de forma precoz, antes de que el cáncer se encuentre en etapas avanzadas o metastásicas, reduciendo el riesgo de recaídas de forma significativa y contribuyendo a mejorar el pronóstico.

"En este contexto de la enfermedad, este inhibidor de ALK representa un cambio de paradigma al ofrecer una opción de tratamiento oral más eficaz y mejor tolerada que la quimioterapia, basada en una aproximación de medicina de precisión", ha subrayado Mariluz Amador, directora médico de Roche Farma España.

"Se trata de un fármaco oral que el paciente tiene que tomar a diario durante dos años. Puede tener efectos secundarios, como algunas alteraciones gastrointestinales y alteraciones de las transaminasas , pero es bien tolerado", ha apuntado De Castro.

IDENTIFICAR A LOS PACIENTES QUE SE VAN A BENEFICIAR

Para facilitar la toma de decisiones clínicas, las guías internacionales recomiendan llevar a cabo el análisis sistemático del tejido quirúrgico operado o biopsia para detectar los biomarcadores ALK, EGFR y PD-L1 en pacientes con CPNM tanto en fases precoces como avanzadas. Gracias a la implementación y los avances de las pruebas de biomarcadores, actualmente es posible realizar el diagnóstico molecular temprano de ALK, algo que es fundamental para identificar a todos los pacientes que podrían beneficiarse de esta nueva indicación de alectinib.

"El diagnóstico molecular", matiza el doctor Fernando López-Ríos, jefe de Sección de Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, "es la piedra angular de la medicina de precisión. Identificar las alteraciones genómicas de cada tumor permite seleccionar terapias dirigidas más eficaces, por lo que disponer de esta información en fases tempranas resulta esencial. Esto facilita elegir sin demoras la mejor opción terapéutica y permite que el paciente inicie de forma precoz el tratamiento más adecuado para su enfermedad".