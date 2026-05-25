Roche Farma y Escuela de Escritores entregan el premio '200 pulsaciones' a Xavier Lama

Ganadores de los premios '200 pulsaciones'. - ROCHE FARMA

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Roche Farma y Escuela de Escritores han entregado, junto al escritor Lorenzo Silva, que ha sido el presidente del jurado, los premios de la III edición del concurso de microrrelatos sanitarios '200 Pulsaciones', en los que Xavier Lama ha resultado ganador.

En esta ocasión, el jurado ha designado como ganador el microrrelato de Lama, de Santiago de Compostela, llamado 'Hipótesis del buen paciente'. Este primer premio está dotado con un importe de 2.000 euros más una matrícula gratuita para un curso online de escritura creativa de tres meses de duración organizado por Escuela de Escritores.

Por su parte, el microrrelato 'Los días buenos', de Lucía Angulo, de Madrid, ha sido galardonado con el segundo premio, dotado con 1.500 euros, mientras que Antonio Tocornal, de Son Servera (Mallorca) ha logrado el tercer premio, dotado con 1.000 euros, con su microrrelato 'Agujero de gusano'. Ambos podrán disfrutar también de un curso online de Escuela de Escritores.

El concurso '200 Pulsaciones' tiene como objetivo estimular la creación literaria en torno al sistema sanitario y sus profesionales desde una perspectiva positiva. En esta edición, los relatos debían comenzar con la frase 'Ahora ya no temía a las batas blancas' y no sobrepasar las 200 palabras de extensión, sin contar con el título y la frase de inicio.

En un evento celebrado en la sede de Roche Farma, los ganadores han agradecido la concesión del premio mientras que Silva, en nombre del jurado, ha felicitado a los galardonados y ha destacado la calidad de los relatos. En total se han presentado 2.689 microrrelatos a esta tercera edición, lo que supone un aumento de más del 80 por ciento respecto a la anterior.

El subdirector de Escuela de Escritores y secretario del jurado del certamen, Germán Solís, ha destacado la gran cantidad de relatos presentados y la calidad literaria de los tres textos ganadores, así como su "atmósfera luminosa" y su capacidad de lanzar "un mensaje positivo" sobre el sector sanitario y sus profesionales.

Por su parte, desde Roche Farma se ha puesto de relieve el éxito de esta tercera edición del certamen, que ha visto crecer en más del 80 por ciento el número de relatos presentados, y la importancia de la "energía positiva" que supone para el sector sanitario y sus profesionales que se hayan creado, al calor de este concurso, casi 3.000 pequeñas historias en positivo sobre el ámbito del cuidado de la salud.