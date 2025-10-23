Roche factura 49.561 millones hasta septiembre, un 2% más, y eleva previsiones anuales

Archivo - Logo de Roche en una de sus fábricas. - Daniel Karmann/dpa - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo farmacéutico Roche facturó hasta septiembre 45.862 millones de francos suizos (49.561 millones de euros), lo que supone un 2% más que doce meses atrás, gracias al impulso de su división farmacéutica.

En este sentido, la multinacional ha desvelado este jueves que dicho segmento generó 35.555 millones de francos (38.423 millones de euros) durante el periodo analizado, un 3,8% más.

Entre los principales vectores de crecimiento estuvieron los medicamentos Phesgo, para el cáncer de mama; Xolair, para las alergias alimentarias; Hemlibra, para la hemofilia tipo A; Vabysmo, para enfermedades oculares; y Ocrevus, para las esclerosis múltiple.

De su lado, el área de diagnósticos vio reducidos sus ingresos en un 3,9%, hasta los 10.307 millones de francos (11.138 millones de euros).

Ya solo en el tercer trimestre, la cifra de negocio se situó en los 14.918 millones de francos (16.121 millones de euros) tras retroceder un 1,4% interanual.

"Seguimos construyendo a partir de nuestro impulso positivo con un fuerte crecimiento de las ventas del 7% a tipos de cambio constantes. [...] Basándonos en nuestros sólidos resultados, hemos elevado nuestras previsiones de beneficios para todo el año", ha afirmado el consejero delegado de Roche, Thomas Schinecker.

En este sentido, Roche espera ahora elevar las ventas durante el ejercicio en torno a un 5%, al tiempo que anticipa un incremento del dividendo a repartir.