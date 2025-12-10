Recibir inmunoterapia por la mañana puede aumentar la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón

Archivo - Inmunoterapia, cáncer - WILDPIXEL/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Recibir inmunoterapia contra el cáncer a una hora más temprana del día puede ayudar a las personas con cáncer a vivir más tiempo, según un estudio de la Universidad Central Sur de China, publicado por Wiley en línea en ‘CANCER’, una revista revisada por pares de la Sociedad Americana del Cáncer.

El estudio se basa en la idea de que el reloj interno, o ritmo circadiano, afecta el momento en que se activan los diferentes procesos fisiológicos (incluidas las reacciones inmunitarias) del cuerpo. Esto podría explicar por qué algunos medicamentos parecen ser más eficaces cuando se toman a determinadas horas del día.

Los investigadores investigaron este fenómeno en 397 pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en estadio extenso que recibieron los medicamentos de inmunoterapia atezolizumab o durvalumab más quimioterapia en el Hospital Oncológico Afiliado de la Facultad de Medicina Xiangya de la Universidad Central del Sur, entre mayo de 2019 y octubre de 2023.

ANTES DE LAS 15 HORAS

El equipo descubrió que los pacientes que recibieron inmunoquimioterapia antes de las 15 horas obtuvieron los mayores beneficios del tratamiento. Los pacientes que recibieron el tratamiento antes de las 15 horas experimentaron una supervivencia libre de progresión (tiempo sin progresión del cáncer) y una supervivencia general significativamente más prolongadas en comparación con quienes recibieron el tratamiento más tarde.

Tras ajustar los factores influyentes, la administración a una hora más temprana del día se asoció con un riesgo un 52% menor de progresión del cáncer y un riesgo un 63% menor de muerte.

“Ajustar el tiempo de infusión es una intervención sencilla y fácil de implementar, que puede adoptarse en diversos entornos sanitarios sin coste adicional --finaliza el autor principal, el doctor Yongchang Zhang, de la Universidad Central Sur--. Este estudio tiene aplicabilidad clínica inmediata y el potencial de transformar los protocolos de tratamiento actuales para el cáncer de pulmón microcítico”.