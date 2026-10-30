Un proyecto de mejora de procesos en las consultas externas hospitalarias, vencedor del programa de innovación de Pfizer

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Wayra -el corporate venture capital de la compañía de telecomunicaciones Telefónica-, la compañía biomédica Pfizer y su Fundación han anunciado que 'Medicci' es el proyecto ganador la octava edición de su programa de innovación abierta 'Innomakers4Health 2026', por la propuesta tecnológica para mejorar los procesos en las consultas externas hospitalarias.

"Innovar en salud requiere conocer bien las necesidades a las que queremos dar respuesta", ha sostenido el presidente de la Fundación Pfizer, Sergio Rodríguez, que ha añadido que "gracias a los profesionales del Hospital Universitario de La Princesa, los participantes han podido acercarse a la realidad de las consultas externas, comprender mejor sus necesidades y resolver con los propios sanitarios las dudas que han ido surgiendo durante el desarrollo de sus propuestas".

A su juicio, "ahí reside el valor de 'Innomakers4Health', en conectar a personas con talento y ganas de innovar con quienes conocen de primera mano los retos de la práctica clínica". Por ello, ha asegurado que van a seguir siendo "el puente entre las ideas y la realidad sanitaria, facilitando conexiones entre personas y proyectos innovadores y las entidades y profesionales que pueden ayudar a hacerlos avanzar".

De este modo, los responsables de 'Medicci' van a poder desarrollar un copiloto de inteligencia artificial (IA) diseñado para facilitar el trabajo de los sanitarios durante las consultas externas. La herramienta se basa en un modelo de IA local que actúa como copiloto del médico durante la consulta y permite simplificar en segundos la información de los historiales clínicos mediante la elaboración de resúmenes.

AGILIZAR EL TRABAJO DE LOS PROFESIONALES

Con ello, el objetivo es facilitar la lectura y evaluación de los documentos, agilizar el trabajo de los profesionales sanitarios y contribuir a que dispongan de más tiempo para la atención, mejorando así la experiencia del paciente, lo que podrá materializarse gracias a una convocatoria que ha reunido a más de 100 participantes, distribuidos en 21 equipos, que han trabajado en propuestas tecnológicas para reducir tareas administrativas y mejorar procesos en las consultas externas de los hospitales.

"Para transformar un hospital, necesitamos sumar a nuestra experiencia la mirada de otras disciplinas y estar dispuestos a revisar cómo hacemos las cosas", ha declarado el director Médico del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, el doctor Marcos Hernández Pereña, quien ha agregado que las consultas externas son uno de los grandes procesos asistenciales y es necesario "aprovechar este encuentro para repensarlas con quienes pueden aportar perspectivas distintas".

Por su parte, el director de Servicios de Innovación y Socios de Wayra, Agustín Moro, ha afirmado que "el valor de 'Innomakers4Health' está en conectar el talento emprendedor con necesidades identificadas por los propios profesionales". "No se trata solo de premiar una idea, sino de acompañar al equipo ganador para que pueda explorar su viabilidad y seguir desarrollándola más allá del 'hackathon'", ha expresado en relación con una iniciativa por la que los ganadores han recibido un premio en metálico de 3.000 euros y, además, tendrán la posibilidad de acelerar su proyecto en 'InnomakersLAB', el 'hub' de Pfizer junto con Wayra, con acceso a seis meses de mentorización.

Junto a ello, tendrán la posibilidad de realizar, posteriormente, un piloto en el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, así como, gracias a la Fundación Pfizer, participar en el proceso de selección para una estancia de dos semanas en el programa 'Richi LifeSciences', de la Richi Foundation en Boston (Estados Unidos).