Archivo - El Premio Fundación Pfizer-ITEMAS reconoce a un proyecto de mejora de la selección de inmunoterapia en cáncer de pulmón - MI-VIRI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pfizer y la Plataforma de Dinamización e Innovación de las capacidades industriales del Sistema Nacional de Salud (ITEMAS) han entregado su premio conjunto a 'OCTOPUS', un proyecto que busca mejorar la selección de la inmunoterapia en cáncer de pulmón.

"Proyectos como 'OCTOPUS' demuestran cómo la investigación y la innovación pueden contribuir a dar respuesta a necesidades reales del sistema sanitario", ha indicado el presidente de la primera de las organizaciones, Sergio Rodríguez, quien ha puesto en valor la importancia de apoyar el talento investigador y facilitar que los avances científicos lleguen a la práctica clínica.

En este sentido, ha señalado que "apoyar a los profesionales que trabajan en el desarrollo de nuevas soluciones es clave para impulsar avances que mejoren la atención y la calidad de vida de los pacientes". Por ello, se ha reconocido a la iniciativa liderada por la investigadora líder del Grupo de Oncología Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, Mónica Martínez-Fernández, como mejor proyecto de innovación en salud surgido de las Unidades y Unidades Asociadas de la Plataforma ITEMAS-ISCIII del Instituto de Salud Carlos III.

Durante las 'IV Jornadas de las Plataformas ISCIII de apoyo a la I+D+i en biomedicina y ciencias de la salud', que se han celebrado en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz (Álava), la especialista ha señalado que el objetivo es desarrollar un test que ayude a "saber, antes de iniciar el tratamiento, qué pacientes con cáncer de pulmón avanzado tienen más probabilidades de beneficiarse de la inmunoterapia".

Para ello, el proyecto se basa en una plataforma de Medicina de precisión centrada en biopsia líquida, la cual identifica, mediante una muestra de sangre, a los pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse de la inmunoterapia. Así, la tecnología empleada combina una firma basada en alteraciones de 10 genes procedentes del tumor con un algoritmo predictivo propio para la identificación.

PARTIDA ECONÓMICA

"Este reconocimiento es muy especial y un impulso clave para poder seguir avanzando con este proyecto", ha sostenido Martínez-Fernández, que ha agregado que "el apoyo a proyectos innovadores nacidos en el sistema sanitario es fundamental para acercar la investigación a soluciones que puedan mejorar la vida de los pacientes". De hecho, recibirá 4.000 euros por parte de la Fundación Pfizer y podrá participar en el proceso de selección para optar a una beca valorada en 10.000 euros, que permitirá realizar una estancia de dos semanas en Boston (Estados Unidos) en el marco del programa 'Richi Lifesciences', de Richi Foundation.

Además, la acción, que podría extenderse a otros tumores, trabaja en su integración en un formato automatizado tipo 'lab-on-chip', con el objetivo de desarrollar una herramienta sencilla y escalable para su uso en hospitales. Todo ello en relación con una enfermedad que continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en España y en el mundo, y es que en el país, cada año se diagnostican más de 34.500 casos y, aproximadamente, el 70 por ciento se detectan en estadios avanzados.

"La Medicina personalizada ha cambiado el pronóstico del cáncer de pulmón avanzado y consigue respuestas muy duraderas en algunos pacientes, pero no todos obtienen el beneficio esperado", ha concretado la experta, tras lo que ha declarado que todavía son necesarios "biomarcadores más precisos" que permitan "conocer quién tiene más probabilidades de responder al tratamiento".

Por último, y en relación con la quinta edición del Premio Fundación Pfizer-ITEMAS, que busca reconocer e impulsar proyectos innovadores capaces de dar respuesta a necesidades reales del sistema sanitario y contribuir a mejorar la salud de los pacientes, el coordinador de la Plataforma ITEMAS, Lluís Blanch, ha destacado que la colaboración "permite reconocer iniciativas como 'OCTOPUS', que puede suponer un avance importante en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón".