Ponerse a la vez la vacuna de la COVID‑19 y la de la gripe es seguro

Archivo - Vacuna covid-19, recuerso. - PYROSKY/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo clínico simulado realizado por expertos de la Universidad de Washington en St. Louis (Estados Unidos) ha revelado que la administración simultánea de las vacunas contra la COVID-19 y la gripe no se asocia con un mayor riesgo de eventos adversos graves o clínicamente relevantes en comparación con la administración exclusiva de la vacuna contra la gripe.

En las distintas versiones actualizadas de la vacuna contra la COVID-19, los resultados generales de seguridad fueron similares. Los hallazgos sugieren que recibir ambas vacunas en la misma visita es seguro. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

Los investigadores realizaron una simulación de ensayo clínico con datos de 2,5 millones de pacientes del sistema de salud del Departamento de Asuntos de Veteranos de EEUU entre el 1 de septiembre de 2022 y el 26 de agosto de 2025 para evaluar los riesgos de eventos adversos a los 90 días tras la administración conjunta de las vacunas contra la COVID-19 y la gripe en los periodos de vacunación bivalente, adaptada a XBB y adaptada a KP.

Compararon a más de 700.000 personas que recibieron ambas vacunas con más de 1,8 millones que recibieron solo la vacuna contra la gripe y examinaron 46 posibles eventos adversos, agrupados por gravedad.

Los resultados mostraron que la vacunación simultánea con las vacunas contra la COVID-19 y la gripe no aumentó el riesgo de eventos cardiovasculares y trombóticos, trastornos neurológicos, trastornos inmunomediados ni otros resultados durante tres periodos de formulación actualizada de la vacuna contra la COVID-19. Los hallazgos respaldan la seguridad a corto plazo de la administración conjunta en adultos y pueden contribuir a los debates actuales sobre políticas de vacunación.