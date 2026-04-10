Philips reúne a expertos clínicos, de innovación y de diseño para debatir el futuro de la atención sanitaria

Centenario de Philips en España. - PHILIPS

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Philips ha reunido en Madrid a expertos del ámbito clínico, la gestión hospitalaria, la innovación y el diseño para debatir el futuro de la atención sanitaria en España y abordar sus retos y oportunidades, como parte del programa conmemorativo del centenario de Philips en España.

El encuentro, dirigido a profesionales sanitarios y vinculados a la transformación del sistema, ha contado con dos mesas redondas en las que se han abordado, desde distintas perspectivas, la transformación del sector y el papel del diseño como motor para acelerar la adopción tecnológica.

La primera mesa ha contado con la participación del presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), Ignacio Fernández Lozano, y el presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), José Carmelo Albillos. Ambos expertos han coincidido en señalar que el sistema sanitario se encuentra en "un momento de transformación profunda", impulsada por nuevas tecnologías y la necesidad de mejorar la eficiencia y la continuidad asistencial.

En este contexto, han destacado la importancia de la colaboración entre profesionales sanitarios, gestores y compañías tecnológicas para garantizar una adopción eficaz.

"La innovación solo tiene impacto real cuando se integra de forma efectiva en la práctica clínica y responde a necesidades concretas de los profesionales y los pacientes", ha apuntado Fernández Lozano.

EL DISEÑO Y SU PAPEL EN LA ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

La segunda mesa, de diseño e innovación, ha reunido al global design manager en IKEA, David José Prado, al head of design en Mormedi, Fred Misik, al chief innovation and development officer en TEAMLABS, y al global customer experience lead en Roche, Jon Rodríguez, que han reflexionado sobre cómo el diseño ha evolucionado hasta convertirse en un "elemento estratégico" en el desarrollo de productos y servicios, especialmente en entornos complejos como el sanitario.

Los ponentes han puesto de manifiesto que el diseño va "mucho más allá" de la estética y desempeña un "papel clave" en la adopción de la tecnología. "El usuario puede no hablar de diseño, pero lo experimenta constantemente. Un buen diseño facilita, genera confianza y mejora la relación con la tecnología", ha señalado David José Prado.

El encuentro se ha desarrollado en un formato "participativo y cercano", y ha sido conducido por Helena de Fuentes (ponente TEDx) con una dinámica basada en "mitos y verdades" para impulsar un diálogo abierto entre los participantes.

Por su lado, el director general de Philips Ibérica, Italia, Grecia e Israel, Miguel de Foronda, ha destacado el papel de la compañía como socio del sistema sanitario a lo largo de este siglo.

"Cumplir 100 años en España es una oportunidad para mirar hacia adelante. La innovación tiene sentido cuando contribuye a una mejor experiencia para pacientes y profesionales y ayuda a responder a los retos de eficiencia del sistema. Hoy innovar también significa repensar procesos y diseñar soluciones que se adapten al entorno clínico, con usabilidad y sostenibilidad como criterios clave", ha declarado.

Además, ha señalado que el 86,9 por ciento de las ventas de Philips en España corresponden a soluciones con criterios de ecodiseño, reflejo de su apuesta por una innovación responsable.

Este encuentro, que se enmarca dentro de las iniciativas con las que Philips celebra sus 100 años de presencia en España, ha concluido con una reflexión compartida sobre tendencias que marcarán los próximos años, entre ellas la personalización de la atención sanitaria, la integración de tecnologías digitales y el avance de un diseño cada vez más centrado en las personas, con foco en experiencias más claras, seguras y eficientes.