Philips presenta el TAC 'Rembra', diseñado para apoyar el diagnóstico fiable en entornos de alta demanda

Imagen del TAC 'Rembra'. - PHILIPS

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía Royal Philips ha presentado en el congreso ECR 2026 en Viena 'Rembra', su sistema de TAC radiológico de última generación diseñado para las realidades de la imagenología aguda y de alta demanda.

Según destaca la compañía, 'Rembra' combina tecnología avanzada de detección, velocidades ultrarrápidas de exploración y reconstrucción de imagen, y flujos de trabajo optimizados en un sistema creado para ofrecer velocidad, consistencia y valor a largo plazo.

"'Rembra' se ha diseñado para las realidades a las que se enfrentan los médicos cada día. Al combinar nuestra tecnología de detectores más avanzada con flujos de trabajo basados en inteligencia artificial y una velocidad líder en el sector, 'Rembra' representa un importante paso adelante para las imágenes de alta complejidad, ya que ofrece velocidad, acceso y confianza en el diagnóstico cuando más importa", ha afirmado el director comercial de Tomografía Computarizada de Philips, Dan Xu.

En este contexto, la compañía indica que en situaciones de emergencia, traumatismos y otros entornos de alta demanda, los retrasos en la reconstrucción de imágenes pueden ralentizar el diagnóstico y afectar a los resultados clínicos. Por ello, subraya que 'Rembra' aborda este reto con una velocidad de reconstrucción "líder en el sector", con hasta 106 imágenes por segundo.

Esta velocidad, añade, está diseñada para ayudar a los radiólogos y médicos a acceder rápidamente a las imágenes en casos de accidente cerebrovascular, traumatismos y otras urgencias. Además, señala que puede facilitar flujos de trabajo más fluidos y decisiones clínicas oportunas en los servicios de urgencias.

'Rembra' puede realizar 270 exámenes al día, lo que "ayuda a los departamentos de imagenología a gestionar volúmenes crecientes sin comprometer la velocidad ni la confianza", agrega la compañía.

POSICIONAMIENTO Y ACCESO OPTIMIZADOS DEL PACIENTE

Philips resatla que el sistema cuenta con el mayor diámetro interno de su clase, 85 centímetros y está diseñado para facilitar el acceso y el posicionamiento del paciente, y puede ayudar a mejorar la comodidad en casos de traumatismos, obesidad mórbida y casos intervencionistas.

'Rembra' cuenta con un campo de visión estándar (sFOV) de 60 cm y un campo de visión ampliado (eFOV) de 85 cm; ambos los más grandes de su clase en sistemas de TAC radiológicos de primera línea, lo que permite una visualización anatómica completa en una sola exploración. 'Rembra' también cuenta con una mesa para pacientes de alto rendimiento con un rango de exploración de hasta 2,3 metros, y una distancia entre el anillo y la mesa de 46 cm.

"En entornos intervencionistas y de alta complejidad, es esencial contar con un acceso preciso y un posicionamiento eficiente. El diámetro interior de 85 centímetros de Rembra facilita el acceso y permite un posicionamiento más rápido y seguro de agujas e instrumentos largos en procedimientos complejos", explica el profesor Olivier Rouvière, doctor en Medicina y jefe de departamento del Hospices Civils de Lyon (Francia).

Asimismo, la compañía indica que cuenta con un nuevo 'NanoPanel Precise XD' de Philips, un detector de alta densidad diseñado desde el principio para funcionar en combinación con la IA. "Ofrece una alta eficiencia de dosis, imágenes de alta resolución en el origen y está diseñado para mejorar la calidad general de la imagen y la fiabilidad del diagnóstico", señala.

El detector ofrece una resolución espacial en el plano de 23 pares de líneas por centímetro, lo que permite obtener detalles nítidos y visualizar estructuras anatómicas de hasta 0,25 mm. Así, Philips explica que una rejilla antidesviación 2D proporciona un fuerte rechazo de la dispersión para ayudar a preservar la claridad de la imagen en tipos de pacientes difíciles, lo que permite obtener una calidad de imagen consistentemente alta en todos los tamaños de pacientes y escenarios clínicos.

Diseñado para funcionar en entornos de gran altitud, hasta 5.000 metros, 'Rembra' está fabricado para ofrecer fiabilidad, durabilidad y rendimiento a largo plazo, con una vida útil del sistema de hasta 20 años con el mantenimiento y las actualizaciones necesarias. "El programa de servicio 'Tube for Life' de Philips, pionero en el sector, mejora aún más la previsibilidad de los costes al cubrir los gastos de sustitución del tubo durante un máximo de 10 años", añade la compañía.