Pfizer inaugura en Madrid un centro para reducir hasta siete días el tiempo de entrega de fármacos innovadores

Archivo - Imagen de archivo de un edificio de Pfizer. - PFIZER - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía Pfizer ha inaugurado este lunes su Centro Global de Mando (GCC, por sus siglas en inglés) Spain en Madrid, que nace con el objetivo de reducir hasta siete días el tiempo de entrega de medicamentos innovadores.

Según informa, se trata de un centro estratégico que transformará la gestión de su cadena de suministro global al pasar de un modelo de entregas coordinadas por varias entidades a otro "totalmente integrado", con el fin de garantizar que sus innovaciones lleguen de forma "ágil y segura" a los pacientes.

Para la compañía, el Centro Global de Mando constituye una "iniciativa estratégica" y una "prioridad clave" para su organización Global Supply Chain (GSC). Su finalidad es reforzar una cadena de suministro "resiliente, eficiente y centrada en el paciente" mediante la monitorización continua y en tiempo real de los envíos a nivel global.

Desde este centro de operaciones de última generación se realiza un seguimiento integral de variables críticas, como la temperatura, la ubicación, los plazos de entrega de principio a fin, los riesgos logísticos y geopolíticos, así como la inteligencia de mercado en aproximadamente 180 mercados de todo el mundo.

Asimismo, la compañía destaca que este Centro desempeña un "papel fundamental" en la protección de la integridad, la visibilidad y la eficiencia del transporte de medicamentos innovadores, garantizando que lleguen a los pacientes en las condiciones adecuadas y en el momento preciso.

Para Pfizer, la implementación del GCC supone una "transformación significativa" del modelo operativo, al evolucionar desde un esquema de entregas gestionado por múltiples entidades hacia una solución integral de responsabilidad logística puerta a puerta. Se prevé que este enfoque reduzca entre 3 y 7 días los tiempos de entrega de extremo a extremo, además de disminuir en un 25 por ciento los incidentes y las desviaciones logísticas.

De este modo, el centro contribuirá a optimizar el capital circulante y agilizar la gestión de incidencias relacionadas con la temperatura mediante evaluaciones automatizadas basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático.

"La puesta en marcha de este Centro Global de Mando en Madrid refuerza el papel de Pfizer España como un hub estratégico dentro de la organización global de la compañía. Es también un claro reconocimiento al talento que existe en nuestro país: un talento altamente cualificado, capaz de liderar operaciones complejas y de alto impacto a escala global", ha declarado el presidente de Pfizer España, Carlos Murillo.

"A lo largo de la cadena global de suministro de Pfizer, enviamos productos a más de 180 países de todo el mundo por aire, mar y carretera. Nuestros productos requieren soluciones de envío altamente especializadas que nos permiten enviar vacunas que requieren temperaturas de hasta -70ºC o medicamentos de dosis oral sólida, a menudo a temperaturas ambiente (15ºC - 25ºC) y a todas las temperaturas intermedias", ha apuntado el vicepresidente de GSC Global Logistics de Pfizer, Roger Smith.

La entidad destaca que la complejidad y criticidad de este nuevo alcance exigen una operación fluida y continua para detectar y resolver proactivamente cualquier problema que pueda afectar la calidad, disponibilidad o plazos de entrega del producto.

Para garantizar una eficiente cobertura global continua, el GCC operará a través de dos centros estratégicamente ubicados: en Chennai (India) y en Madrid (España). El centro de Madrid funcionará en dos turnos para mantener una supervisión y coordinación completas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para la gestión de incrementos en tiempo real, la sincronización interregional y la garantía de que los incidentes se aborden de forma inmediata, independientemente de la zona horaria.