El papel estratégico del autocuidado, destacado por Anefp para hacer frente a los principales retos del sistema - ANEFP

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), Jaume Pey, ha reivindicado "el papel estratégico del autocuidado y del sector Consumer Health para hacer frente a algunos de los principales retos actuales del sistema sanitario", entre los que ha destacado "el aumento de la presión asistencial, la necesidad de reforzar la prevención y la sostenibilidad del propio sistema de salud".

"La contribución de las compañías de Consumer Health, a través de la investigación y la innovación en medicamentos y productos destinados a la prevención y al tratamiento de dolencias leves, así como el papel imprescindible de los profesionales sanitarios para garantizar un autocuidado responsable y con información de calidad", ha sido puesto de relieve por Pey durante un encuentro con periodistas, en el que ha analizado la evolución del mercado del sector.

Así, a la hora de evaluar el segmento en el que se integran los medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica, complementos alimenticios, dermocosmética, productos de cuidado personal, autotest y biocidas, y que representa aproximadamente el 30 por ciento del mercado farmacéutico total en la oficina de Farmacia, ha recordado que, según datos de la consultora IQVIA, entre los meses de septiembre de 2025 y 2026, superó los 9.000 millones de euros en valor (en farmacia y parafarmacia, tanto físicas como 'online'), con un crecimiento del 5,7 por ciento, en relación con el período anterior.

Además, por lo que respecta a las unidades, se registraron un total de 692 millones de septiembre del año pasado al mismo mes del presente, en los canales farmacia y parafarmacia físicas, lo que supone un incremento del 1,6 por ciento respecto al período anterior. Por su parte, entre las categorías con mayor crecimiento, en el ámbito OTC se encuentran los suplementos minerales, los productos para el cuidado oftálmico, analgésicos, antigripales y los productos para la acidez y las afecciones digestivas; el cuidado facial y la protección solar, en cosmética; y en nutrición, las dietas, la alimentación infantil y la nutrición deportiva.

UN ENTORNO NORMATIVO ESTABLE, ENTRE LAS PRIORIDADES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

Con todo, y de cara a los próximos años, Anefp ha planteado a las Administraciones públicas una agenda de trabajo centrada en cuatro grandes prioridades, que son un entorno normativo estable y previsible, digitalización, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento de la autorregulación. Todas ellas son también los pilares del 'Plan Estratégico del sector Consumer Health 2026-2028', cuyo objetivo es transformarlas en avances concretos para las compañías, el sistema sanitario y la salud de las personas.

Tras indicar que el papel estratégico del sector también se ha visto reconocido mediante su integración en la 'Estrategia de la Industria Farmacéutica', Pey ha calificado como prioritario el avanzar en la aprobación de la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, abordar adecuadamente la definición de fármaco no sujeto a prescripción médica y el concepto de primer diagnóstico, así como mantener un sistema de autorregulación sectorial sólido. A su juicio, los medicamentos sin receta contribuyen a la sostenibilidad del sistema sanitario al facilitar la prevención y la atención de dolencias leves.

El encuentro también ha servido para abordar otros asuntos, como la reciente incorporación de la palabra 'autocuidado' al Diccionario de la Lengua Española, que la define como la "dedicación activa de una persona para mantener su salud y prevenir o combatir enfermedades". Anefp había propuesto a la Real Academia Española (RAE) la incorporación del término, ya que considera que su utilización habitual y su relevancia social reflejan la creciente concienciación de los ciudadanos sobre la importancia de adoptar una actitud proactiva en el cuidado de su salud y su calidad de vida.

La incorporación del vocablo "es una excelente noticia porque reconoce una realidad que está plenamente instalada en nuestra sociedad, que los ciudadanos quieren participar cada vez de manera más activa en el cuidado de su salud y de forma responsable", ha señalado Pey, quien ha agregado que, "para Anefp, este reconocimiento pone también en valor el trabajo desarrollado por la asociación durante casi cinco décadas, centrado en impulsar el autocuidado como herramienta de salud para las personas y para la mejor eficiencia y sostenibilidad de los sistemas sanitarios".

Por otra parte, se ha reiterado el compromiso con el objetivo de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, por la salud del planeta y la salud de las personas, y se ha defendido que la aplicación de la Responsabilidad Ampliada del Productor se realice sobre criterios de proporcionalidad, rigor científico y distribución justa de responsabilidades, para garantizar la eficacia ambiental sin provocar efectos indeseados sobre el acceso a los tratamientos de salud.

APROVECHAR MEJOR LA CERCANÍA Y CAPILARIDAD DE LA FARMACIA COMUNITARIA

Tras ello, se ha mostrado la apuesta por avanzar en modelos como 'Pharmacy First', reforzando el papel de la farmacia como primer punto de acceso para el abordaje de las dolencias leves, y es que un modelo basado en protocolos claros y en una adecuada coordinación entre profesionales puede contribuir a aprovechar mejor la cercanía y capilaridad de la farmacia comunitaria. Para ello, la organización ya realiza iniciativas de colaboración con la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), así como con los colegios oficiales de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y Barcelona (COFB) y con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCFO).

"La clave es unir prevención, consejo profesional y acceso ágil a los medicamentos y productos de autocuidado, con el farmacéutico desempeñando un papel fundamental en este proceso", ha continuado Pey, que también se ha referido a la importancia de avanzar en la integración tanto de los medicamentos como de los productos de autocuidado en los sistemas públicos y privados de prescripción electrónica. Además, se trabaja en la incorporación de la inteligencia artificial (IA) a sus propios procesos internos a través del 'Proyecto Turing' y en continuar reforzando su modelo de autorregulación, a través del 'Sello anefp'.

También se ha ahondado en la 'II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España', que tendrá continuidad con su tercera edición, a presentar en febrero de 2027. "En un entorno en el que la desinformación sanitaria puede circular con enorme rapidez, tenemos que reforzar la educación sanitaria y poner todavía más en valor a los profesionales sanitarios como fuentes fiables de información y consejo", ha declarado Pey al respecto, y unido a la presentación esta semana de la actualización de la parte abierta de la página web de la entidad.

En conclusión, y a las puertas de la celebración, en 2028, del 50º aniversario de la asociación, se ha marcado el objetivo de consolidar un sector Consumer Health innovador, competitivo, sostenible y plenamente integrado en el sistema sanitario, capaz de contribuir a un modelo de salud cada vez más orientado hacia la prevención, la educación sanitaria y la participación responsable de los ciudadanos en el autocuidado de su salud.