La obesidad "apaga" la fábrica de anticuerpos y obliga a rediseñar las vacunas actuales

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MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nuevos hallazgos revelan que la obesidad afectó significativamente la calidad y la duración de la respuesta de anticuerpos a una vacuna contra Pseudomonas aeruginosa en un modelo de ratón, según un trabajo de la Universidad de Missouri (Estados Unidos).

La producción deficiente de anticuerpos se debió a defectos en los centros germinales, una parte transitoria del sistema inmunitario donde las células inmunitarias especializadas, llamadas células B, producen anticuerpos y generan memoria inmunológica contra los patógenos.

Según los investigadores, los hallazgos, publicados en 'The Journal of Immunology', proporcionan una razón importante de por qué las vacunas tradicionales, que dependen de una alta producción de anticuerpos, tienden a tener un rendimiento inferior en personas con obesidad.

"Esperamos que estos hallazgos cambien el enfoque del diseño de vacunas y conduzcan a vacunas más eficaces y personalizadas para los millones de personas que viven con obesidad y que tienen un mayor riesgo de sufrir infecciones respiratorias graves", reflexiona Wendy L. Picking, profesora del Departamento de Patobiología y Ciencias Biomédicas Integrativas de la Universidad de Missouri y autora principal del estudio.

Aunque la respuesta de anticuerpos disminuyó, la vacuna generó una fuerte respuesta de las células T de memoria residentes en el tejido pulmonar. Estas células especializadas viven permanentemente en los pulmones y no circulan por el torrente sanguíneo. En respuesta a la vacuna contra 'P. aeruginosa', las células T de memoria residentes proporcionaron una protección temprana y crucial contra la infección, la cual no se observó en ratones alimentados con una dieta normal o baja en grasas. Esto sugiere que las células T de memoria residentes en el tejido podrían estar compensando las deficiencias de anticuerpos.

"En lugar de limitarnos a intentar aumentar los niveles de anticuerpos en sangre, deberíamos diseñar intencionadamente vacunas que prioricen la inmunidad tisular, garantizando así la protección directamente en el punto de entrada al cuerpo de patógenos como la Pseudomonas", explica la doctora Picking.

P. aeruginosa es una de las principales causas de neumonía grave en personas con obesidad, y la creciente resistencia a los antibióticos dificulta cada vez más el tratamiento de la infección, lo que subraya la necesidad de vacunas eficaces. Hasta la fecha, ningún otro estudio ha examinado la eficacia de las vacunas dirigidas a patógenos bacterianos gramnegativos, como P. aeruginosa, en personas con obesidad. Comprender la relación entre la obesidad y el sistema inmunitario aborda una importante laguna en la investigación actual sobre vacunas.

Los investigadores planean ampliar estos hallazgos identificando las señales moleculares específicas que permiten la activación de las células T de memoria residentes en el tejido pulmonar, a pesar de la inflamación crónica asociada a la obesidad. Esto podría permitirles optimizar las formulaciones de las vacunas para potenciar aún más estas células de memoria residentes. En última instancia, buscan crear una vacuna que garantice una protección sólida para todas las personas, independientemente de su estado metabólico.