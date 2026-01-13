Nace la Cátedra de Oncología de Precisión CEU-Roche Farma para impulsar la investigación y la aplicación clínica en este campo - CEU SAN PABLO

VALÈNCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Roche Farma y la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) han anunciado la creación de la Cátedra de Oncología de Precisión dirigida por el doctor Antonio Llombart-Cussac, profesor investigador de la CEU UCH y jefe de Servicio de Oncología Médica en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia.

La Cátedra CEU-Roche Farma nace con el principal objetivo de "impulsar el avance y la aplicación clínica de la oncología personalizada de precisión a través de la integración de la investigación traslacional de vanguardia y la transferencia de conocimiento científico".

Tal y como ha señalado el doctor Llombart-Cussac durante el acto de firma, "la vocación de esta iniciativa es constituirse como un punto neurálgico y lugar de encuentro e intercambio de conocimientos para explorar y validar nuevas estrategias diagnósticas y pronósticas, así como para abordar la búsqueda de soluciones innovadoras para pacientes con tumores sólidos".

Además de su orientación a la investigación, la cátedra dedicará parte de su actividad a la divulgación científica y la difusión a la sociedad de los avances "en áreas cruciales como el desarrollo de terapias dirigidas, la inmunoterapia y la aplicación de la inteligencia artificial o el big data en el ámbito oncológico", ha añadido.

Por su parte, Miriam Sedano, responsable del Área de Levante de Roche Farma España, ha apuntado que esta colaboración "representa un paso más en nuestro compromiso con los pacientes y con una oncología verdaderamente personalizada basada en la investigación, el conocimiento y la innovación".

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS

La Cátedra de Oncología de Precisión CEU-Roche Farma ha definido cinco líneas de actuación prioritarias entre las que se encuentra el fomento de la investigación traslacional en el campo de los biomarcadores, la expresión génica y la biopsia líquida para optimizar el diagnóstico y el seguimiento de pacientes con tumores sólidos. Asimismo, se ha marcado como objetivo el desarrollo de tecnologías innovadoras para la detección temprana, la monitorización y las determinaciones predictivas-pronósticas del cáncer a través de biomarcadores y análisis moleculares avanzados.

También actuará en el ámbito de la educación médica, capacitando y formando profesionales de la salud altamente especializados en oncología molecular, bioinformática y medicina personalizada, y brindando oportunidades a los estudiantes.

Facilitar la transferencia de conocimiento tanto a la sociedad como a la comunidad médica y científica será otra de las líneas de acción que promueva activamente la nueva Cátedra CEU-Roche Farma. Concretamente, trabajará en actividades de divulgación científica a la sociedad, en la publicación de hallazgos en revistas de alto impacto y foros especializados, e impulsará estrategias de diagnóstico y tratamiento más precisas y personalizadas para los pacientes con cáncer. Además, para impulsar proyectos de investigación de alto impacto, generará y fortalecerá colaboraciones con otras instituciones académicas, centros de salud e industria biomédica.