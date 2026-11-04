Mpox: descubren nuevos puntos débiles del virus para desarrollar futuras terapias

Archivo - WHO and Ministry of Health officials take a sample from an mpox patient in Mongala, Democratic Republic of the Congo, on 25 March 2023. - WHO - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con la ayuda de una biblioteca de anticuerpos humanos que incluye muestras históricas de personas presuntamente vacunadas contra la viruela, investigadores del Instituto de Investigación Scripps y de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sina (ambos en Estados Unidos) descubrieron un panel de anticuerpos monoclonales humanos (AcM) que se dirigen a sitios novedosos en antígenos ubicados en la partícula viral Mpox extracelular envuelta.

Tal y como se publica en 'Science Immunology', una combinación de algunos de los AcM proporcionó protección en un modelo de ratón contra un desafío letal con el virus vaccinia, que está estrechamente relacionado con Mpox.

Los hallazgos ofrecen nueva información para desarrollar vacunas y terapias de próxima generación contra Mpox, que continúa evolucionando y representa un riesgo para la salud mundial, así como contra otros patógenos de la familia Orthopoxvirus. Los orthopoxvirus como Mpox y vaccinia tienen dos formas infecciosas: un virión maduro y el virión envuelto; estudios previos han indicado que ambas formas deben ser el objetivo de la protección inmunitaria.

Los estudios estructurales y funcionales de los investigadores identificaron AcM que se dirigen a los antígenos A35 y B6 en la forma Mpox extracelular envuelta. Varios de los anticuerpos monoclonales se unieron a epítopos previamente desconocidos en los antígenos A35 y B6.

La combinación de anticuerpos anti-A35 y anti-B6 se dirigió a dos epítopos distintos en los antígenos, redujo la carga viral en los tejidos y previno la muerte en el modelo de ratón con vaccinia.