La mitad de las compañías de autocuidado cuenta con un plan de implementación de IA

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 50 por ciento de las compañías de autocuidado cuenta con un plan de implementación de la Inteligencia Artificial y un 59,1 por ciento de ellas afirma tener un departamento específico para abordar cuestiones relacionadas con este tipo de herramientas, según datos del I Índice de IA en el sector de Autocuidado, elaborado por la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp).

Un 66,7 por ciento de estas ha asegurado que invertirá en esta tecnología a corto y medio plazo, mientras que un 23,8 por ciento ha subrayado que mantendrá el nivel de inversión actual.

"Este primer Índice de IA en el sector de autocuidado nos permite disponer de una fotografía actual de cómo las compañías del sector de autocuidado están afrontando el reto de la IA, cuáles son los obstáculos que están encontrando, así como los retos y las oportunidades que la inteligencia artificial nos brinda para dar un mejor servicio a los ciudadanos en el autocuidado de su salud", ha declarado el director general de anefp, Jaume Pey.

El principal objetivo de la implementación de la IA es el de optimizar procesos y ser más eficientes, tal y como han señalado el 90 por ciento de las compañías encuestadas; seguido de la aportación de valor añadido y mejorar la gestión de análisis y datos (45,5 por ciento); de mejorar la personalización de productos y servicios, la experiencia del consumidor y reducir costes (27,3 por ciento); y de disponer de una ventaja competitiva y fomentar la innovación en el desarrollo de nuevos productos (22,7 por ciento).

"Tenemos camino por recorrer, tal y como ponen de manifiesto datos como que un 63,6 por ciento manifiesta que la implementación de IA será un pilar estratégico en el futuro, un futuro que ya es presente para un 22,7 por ciento", ha apuntado Jaume Pey.

Entre los frenos detectados para lograr estos objetivos, las empresas han apuntado a la falta de la formación de los equipos, de cultura digital y de recursos humanos y económicos, así como los límites legales y de protección de datos.

Los datos de la encuesta también muestran que el 59,1 por ciento de las empresas considera "bajo" el grado de madurez digital en IA, frente al 40,9 por ciento que lo considera como "alto".

Hasta un 45,5 por ciento de las compañías ya se encuentran fomentando una cultura de IA entre sus empleados, y un 36,4 por ciento está valorando hacerlo. Además, más de la mitad (54,4 por ciento) están llevando a cabo acciones formativas en modelos de lenguaje, tutoriales, grupos de trabajo de IA, foros, seminarios web y formaciones específicas para cada área.

El 73 por ciento de las empresas han reconocido usar herramientas de IA como ChatGPT, Copilot, Azure, Perplexity, Writer y otras específicas de información científica, con un 61 por ciento valorándolas de forma positiva, mientras que otro 39 por ciento cree necesitar más tiempo para valorarlas.

Entre los principales desafíos del futuro se encuentran asegurar la privacidad de los datos, la propiedad intelectual o la alfabetización de la IA, entre otros, destacando que la IA aportará más valor en el futuro a las áreas relacionadas con optimización de procesos y eficiencia, marketing, CRM y experiencia del cliente, y ensayos clínicos, sostenibilidad y ciencia.