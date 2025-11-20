Marc Pérez, nuevo presidente de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp)

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp) ha informado de que Marc Pérez Pey asume la presidencia de forma interina tras la salida de Lidia Martín Pereda, quien deja el cargo por las nuevas responsabilidades que ha asumido en Almirall.

Pérez desempeñará el cargo de presidente de anefp hasta que el próximo mes de mayo se celebren elecciones, tal y como establecen los estatutos de la asociación.

"Ha sido un honor presidir anefp durante casi tres años y trabajar de la mano del Consejo Directivo de la asociación, para avanzar en el objetivo que asumí cuando acepté esta responsabilidad: dar respuesta a los retos del sector de autocuidado. Juntos hemos impulsado iniciativas clave en ámbitos como la digitalización, la sostenibilidad y el fortalecimiento del marco de autorregulación y normativo, contribuyendo a posicionar al sector en un entorno cada vez más exigente y dinámico", ha señalado Lidia Martín.

Asimismo, también ha hecho referencia a los hitos más importantes durante su etapa, como la entrada del sector de autocuidado en la Estrategia de la Industria Farmacéutica, la elaboración del Plan Estratégico del sector de autocuidado para el período 2026-28, la consolidación del sistema de autorregulación o la puesta en marcha del 'Proyecto Turing' para la implementación de la IA en la asociación, con el objetivo de conseguir eficiencia y ofrecer servicios de más valor a las compañías asociadas.

Marc Pérez, vicepresidente Sénior Europa Occidental, Oriente Medio y África del Grupo HARTMANN, ostentaba hasta ahora la vicepresidencia económica de la asociación. "Asumo esta nueva responsabilidad desde el reconocimiento al trabajo realizado por la hasta ahora presidenta, Lidia Martín Pereda, y con el objetivo de seguir trabajando en la misma línea de compromiso para continuar avanzando en el posicionamiento del sector de autocuidado en la agenda de las políticas sanitarias, y en el compromiso de la industria de autocuidado con la salud y la calidad de vida de las personas, incidiendo en el valor que la prevención tiene en este ámbito", ha apuntado Pérez.

Pérez es ingeniero Industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya, PDD IESE Business School y cuenta con un posgrado en Dirección de Operaciones por EADA. Ha desarrollado su carrera profesional en el Grupo HARTMANN, siendo actualmente el vicepresidente Sénior de Europa Occidental, Oriente Medio y África. Anteriormente fue director general en HARTMANN España y director industrial.