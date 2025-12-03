Johnson & Johnson presenta en España la combinación 'Rybrevant' y 'Lazcluze' para cáncer de pulmón no microcítico

Imagen de la presentación. - JOHNSON & JOHNSON

La compañía Johnson & Johnson ha anunciado este miércoles que el Sistema Nacional de Salud financiará 'Rybrevant' (amivantamab) y 'Lazcluze' (lazertinib), una combinación para el tratamiento en primera línea de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado con mutaciones de tipo deleción en el exón 19 (ex19del) o de sustitución L858R en el exón 21 (L858R), en el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).

Se estima que en 2025 se diagnosticarán más de 34.500 casos nuevos de cáncer de pulmón en España, de los cuales aproximadamente el 85 por ciento serán CPNM. Entre el 15 y el 40 por ciento de los casos de CPNM presenta mutaciones en el EGFR, lo que supone entre 5.175 y 13.802 personas. Con el tratamiento estándar actual, el 38 por ciento de estos pacientes fallece antes de poder recibir una segunda línea de tratamiento.

Ahora, el estudio fase 3 'MARIPOSA' ha demostrado que la combinación de amivantamab y lazertinib un aumento de la supervivencia libre de progresión (SLP) -el criterio de valoración principal- de 7,1 meses, así como una reducción del 30 por ciento en riesgo de progresión o muerte con respecto al tratamiento con osimertinib (tratamiento estándar).

Además, el estudio 'MARIPOSA' ha cumplido con el criterio de valoración secundario final y ha demostrado una mejora clínica y estadísticamente significativa en la supervivencia global (SG) en comparación con el tratamiento estándar actual en monoterapia. La mediana de supervivencia, que aún no se ha alcanzado, se estima en unos cuatro años, frente a los 2-3 años que presenta habitualmente esta población de pacientes.

"Hemos roto el techo terapéutico de los tres años de supervivencia, y eso es clave: ganar un año más de vida de media supone mucho para los pacientes. Estamos hablando de alcanzar los cuatro años y, en muchos casos, de poder continuar con la enfermedad controlada de forma crónica. No hablamos de una curación, pero sí de un control sostenido", ha señalado el jefe de sección de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz de Madrid, Javier de Castro.

Por su parte, la jefa del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de A Coruña, Rosario García, ha explicado que esta combinación representa un avance significativo frente al estándar actual, ya que aporta un mecanismo de acción complementario.

"Amivantamab, un anticuerpo biespecífico dirigido contra EGFR y MET, se combina con lazertinib, un inhibidor de la tirosina quinasa (TKI) altamente selectivo, y juntos logran un bloqueo más completo de las vías que impulsan el crecimiento tumoral", ha detallado.

La especialista ha destacado también el papel clave de este nuevo tratamiento en la primera línea terapéutica: "Administrar esta estrategia desde la primera línea es fundamental porque en ese momento el tumor es más susceptible biológicamente y menos heterogéneo, de forma que se puede influir de manera muy positiva en toda la secuencia terapéutica posterior y el pronóstico a largo plazo".

Amivantamab cuenta con un triple mecanismo de acción (bloqueo adicional del receptor EGFR, bloqueo adicional de MET y activación del sistema inmunitario) que se suma a la inhibición intracelular de EGFR de lazertinib, lo que concede a la combinación el potencial de cambiar el curso natural de la enfermedad al reducir el espectro y la complejidad de los mecanismos de resistencia adquirida.

El perfil de seguridad de amivantamab más lazertinib en el análisis de supervivencia global fue coherente con el análisis primario, con tasas de acontecimientos adversos (AA) emergentes del tratamiento comparables a las de otros regímenes con amivantamab.1 No se identificaron nuevas señales de seguridad con el seguimiento adicional a más largo plazo.

"Estos resultados son el reflejo de años de investigación y del potencial que ofrece la medicina de precisión para manejar el cáncer de pulmón sin quimioterapia. Con más de tres décadas de legado en oncología, desde Johnson & Johnson estamos muy satisfechos de poner esta innovación al alcance de los pacientes, con el firme compromiso de transformar el impacto de la que es la primera causa de mortalidad por cáncer en el mundo", ha expresado Jacobo Muñoz, director médico de Johnson & Johnson Innovative Medicine España.

FORMULACIÓN SUBCUTÁNEA

Amivantamab puede administrarse por vía intravenosa o subcutánea. La versión subcutánea permite simplificar la administración de amivantamab, pasando de una mediana de 2,3 a 5 horas de administración por vía intravenosa a menos de 5 minutos por vía subcutánea. Además, la administración subcutánea de 'Rybrevant' presenta menores tasas de AA relacionados con la perfusión y eventos tromboembólicos venosos que la administración intravenosa manteniendo la eficacia.

"Habitualmente la administración era intravenosa, lo que obligaba al paciente a venir al hospital. Es un día complejo para ellos en términos de logística. La administración subcutánea supone un salto cuantitativo: mejora su calidad de vida, reduce el tiempo de hospital y les permite pasar más tiempo con sus familias. También evita que su entorno tenga que pedir horas o reorganizar su día. Todo esto es calidad de vida", ha finalizado García.