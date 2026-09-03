Archivo - Johnson & Johnson lanza 'Los segundos', campaña en mieloma múltiple, segundo cáncer hematológico más frecuente - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MANDICJOVAN - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Johnson & Johnson ha lanzado la campaña de concienciación 'Los segundos', iniciativa que busca visibilizar el mieloma múltiple, que es el segundo cáncer hematológico más frecuente y aún muy desconocido entre la población.

Esta acción, protagonizada por el actor Óscar Jaenada, centra su mensaje en el hecho de que los segundos suelen ser eclipsados por los primeros, para lo que cita ejemplos como el desconocimiento en relación con la segunda persona que pisó la Luna o sobre cuál es la segunda montaña más alta del mundo. La misma podrá ser vista por más de 100.000 personas en los cines de Madrid a partir del 4 de septiembre.

"Para Johnson & Johnson, es fundamental impulsar iniciativas que ayuden a dar visibilidad e informen con rigurosidad sobre enfermedades que tienen un importante impacto sobre la vida de los pacientes y sus familiares, pero continúan siendo poco conocidas por la sociedad", ha explicado su director médico en España, Jacobo Muñoz, quien ha añadido que este laboratorio "tiene un firme compromiso con el mieloma múltiple que busca impactar de forma real en la calidad de vida de los pacientes en todas las fases de la enfermedad, con la curación como meta".

Así, y con motivo de la celebración, este sábado, 5 de septiembre, del Día Mundial del Mieloma Múltiple, se invita a reflexionar sobre el desconocimiento social que todavía rodea a esta enfermedad, pese a su relevancia sanitaria. Por ello, ha expuesto que, según el informe 'Las Cifras del Cáncer en España 2026', elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), este año se diagnosticarán en España 3.602 nuevos casos.

Además, ha divulgado que esta patología se origina en las células plasmáticas de la médula ósea y que, aunque afecta principalmente a personas de edad avanzada, puede presentarse también en pacientes más jóvenes. Al respecto, la hematóloga del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, la doctora Elena Landete, ha señalado que "es habitual en las consultas que el paciente no conozca la enfermedad, lo que muchas veces genera miedo e incertidumbre".

IDENTIFICAR LOS SÍNTOMAS DE FORMA PRECOZ

"Al tratarse de una enfermedad de naturaleza crónica, la relación médico-paciente suele ser muy estrecha y se establece un vínculo de confianza fundamental en todo el proceso", ha continuado en relación con la misma, que suele ser detectada cuando el paciente tiene entre 65 y 70 años. En este escenario, identificar los síntomas iniciales de forma precoz es fundamental para favorecer una derivación rápida al hematólogo y agilizar el diagnóstico.

Para lograrlo, esta campaña señala que entre los signos más frecuentes destaca el dolor óseo -presente hasta en el 75 por ciento de los pacientes diagnosticados-, aunque existen otros, como la anemia asociada a fatiga persistente, el deterioro en la función renal, y la hipercalcemia, caracterizada por niveles elevados de calcio en sangre.

Tras ello, Landete ha recalcado la importancia de optimizar el tratamiento desde las fases iniciales de la enfermedad, en las que "el mieloma múltiple suele presentar menor carga y complejidad biológica, el paciente tiene mejor estado funcional y el sistema inmune suele tener mayor capacidad de respuesta". "La mayoría de pacientes recibe como tratamiento de primera línea combinaciones basadas en tres o cuatro fármacos, que buscan eliminar las células tumorales mediante mecanismos de acción complementarios para alcanzar respuestas más profundas y duraderas", ha explicado.

"Lograr el mejor control posible de la enfermedad en fases iniciales retrasa la posibilidad de una recaída que puede ser más compleja de tratar, e impacta en la supervivencia del paciente", ha insistido, para añadir que el pronóstico "ha cambiado por completo gracias a los avances terapéuticos en los últimos años".

Por ello, ha destacado que "han surgido nuevas combinaciones de tratamientos y nuevas estrategias de inmunoterapia (anticuerpos monoclonales, conjugados y biespecíficos, terapia CAR-T...) que han mejorado notablemente la supervivencia de los pacientes" al lograr "respuestas más profundas y duraderas en un mayor número de pacientes tanto en fases iniciales como avanzadas".