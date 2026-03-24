La intervención farmacéutica supone un ahorro de hasta el 0,4% del PIB en países desarrollados, según un estudio - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Weber, Álvaro Hidalgo, ha presentado el informe 'El valor social de la red de farmacias', realizado por esta organización y del que se extrae que la intervención farmacéutica supone un ahorro de "hasta el 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en países desarrollados", mientras que una mayor participación de las farmacias podría aportar un ahorro en España de hasta "5.700 millones de euros" anuales.

"No solamente se ahorran costes directos, también indirectos" ya que, "con sus intervenciones, ahorran pérdidas de productividad y minimizan desplazamientos y tiempo perdido", ha explicado durante el desarrollo de Infarma Madrid 2026, que se está celebrando estos días en IFEMA. Es necesario "valorar los resultados clínicos gracias a la farmacia", y es que, "si ganas años de vida con calidad, eso tiene repercusión económica", ha explicado.

Hidalgo, que ha citado repercusiones monetarias en relación con la intervención farmacéutica, como menor cantidad de desplazamientos y menos ingresos hospitalarios, ha subrayado el "impacto económico positivo" de la continuidad asistencial, que ha pedido integrar "en los planes de las Consejerías".

No obstante, además del aspecto económico, ha destacado otros "ejes" de la red de 22.000 farmacias y 55.000 profesionales, que son el social y el clínico. "Mejor control de crónicos, mayor adherencia, prevención y detección precoz más eficaz" son los beneficios en relación con el primero de estos apartados, ha aseverado.

La farmacia es "el recurso sanitario más infravalorado del sistema", ha subrayado, para añadir que la citada "revisión de literatura" ha arrojado "evidencia científica para sustentar lo que todo el mundo sabe: el valor de la oficina de Farmacia". Esta es especialmente relevante "en el manejo de pacientes crónicos, en diabetes tipo 2 -con mejor control mediante seguimiento estructurado-" y "en asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)", ha indicado.

MEJOR CONTROL EN DIABETES TIPO 2, HIPERTENSIÓN, ASMA Y EPOC

En datos, este informe expone que, en diabetes tipo 2, hipertensión, asma y EPOC, se ha apreciado un buen control en un 71,3 por ciento de pacientes bajo intervención farmacéutica, por un 52,9 por ciento en los que no han sido asistidos por este profesional.

Además, la adherencia terapéutica es de un 62 por ciento en pacientes con riesgo cardiovascular atendidos por un farmacéutico, de un 85 por ciento en personas con asma y de un 91 por ciento en diabetes. Estos porcentajes bajan, respectivamente, al 39, 55 y 72 por ciento cuando los pacientes no son asistidos por un profesional de la farmacia.

El aspecto de la prevención y la detección precoz también es analizado en este trabajo, ya que se ha apreciado un aumento del 10,6 por ciento de nuevos diagnósticos de VIH gracias a los farmacéuticos, mientras que la cobertura antigripal asciende del 57 al 80 por ciento.

En el área social, este trabajo arroja el dato de que el 8,3 por ciento de la ganancia en calidad de vida se debe a la atención farmacéutica, la cual podría ascender al 15 por ciento con el impulso de nuevos servicios en la farmacia comunitaria.

RECOMENDACIONES

Por todo ello, y a través de esta investigación, se recomienda avanzar hacia una mayor integración de la farmacia en los circuitos asistenciales del sistema, reforzar la coordinación con la farmacia hospitalaria y priorizar los servicios farmacéuticos comunitarios en ámbitos con evidencia clínica y económica.

Además, se pide la implantación de modelos de prestación sistemática y evitar los proyectos piloto, aprovechar la red de farmacias como estructura de proximidad, orientar los servicios farmacéuticos hacia situaciones de mayor complejidad clínica, impulsar la formación, promover la evidencia e integrar las actividades de prevención y detección precoz en las estrategias de salud pública.

Hidalgo ha reforzado este mensaje al indicar que es necesario más protagonismo del farmacéutico "en el control de la adherencia", el manejo "de pacientes crónicos" y "la prevención", entre otros aspectos. "El rol muchas veces se limita solo a la dispensación del medicamento", ha declarado, tras lo que ha afirmado que se debe "aprovechar todo su potencial".

Es exigible "voluntad política" para "impulsar el cambio", ha manifestado, señalando también que "hay resistencias" al mismo. Ante ello, ha puesto en valor la "evidencia" generada con este informe, por lo que es necesario "financiar y retribuir a la oficina de farmacia" por los servicios a integrar.

"¿De qué se quejan los médicos y enfermeros?, de la presión asistencial que tienen", se ha preguntado y respondido Hidalgo, quien ha asegurado que esta sobrecarga de trabajo "se podría mitigar de forma muy importante con la farmacia". "Se trata de hacer más eficiente el trabajo de cada uno de los eslabones del sistema", ha explicado, para afirmar que la actual es una "fase de sensibilización por parte de los decisores para abordar este reto".

En la misma línea se ha mostrado el director general del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Francisco Fernández, quien ha destacado que son requeribles "soluciones nuevas" ante el "momento crítico" actual. Es necesario "tratar de movilizar todos los recursos sanitarios disponibles para acercar el cuidado de la salud a las personas", ha finalizado.