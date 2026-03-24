Fátima Matute pide no "tener miedo a que cambie el rol" de la farmacia y "evitar la confrontación" con otras profesiones - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha participado en la inauguración de Infarma Madrid 2026, evento en el que ha manifestado que no hay "que tener miedo a que cambie el rol de las profesiones sanitarias" y a que la farmacia sea "parte activa del cuidado de la salud", por lo que ha reclamado "evitar la confrontación" con otras categorías profesionales.

"Me comprometo para que, hablando con el resto de categorías profesionales, podamos seguir haciendo cosas", ha destacado en relación con los farmacéuticos, con los que ya se ha lanzado un programa de prevención de cáncer de colon en la red regional de oficinas de farmacia. "Ya se han repartido más de 200.000 kits de test de sangre oculta en heces", ha subrayado al respecto, al tiempo que se ha preguntado "¿por qué no hacer más cosas".

A juicio de Matute, es necesario "cambiar roles y, desde luego, cambiar paradigmas". "Hagámoslo bien para que nadie se sienta amenazado", ha insistido, tras lo que ha subrayado que la Comunidad de Madrid "necesita" a esta profesión "para liderar el cambio de una Medicina del futuro", en la cual "el farmacéutico también está en el centro".

"Sois imprescindibles para que funcione nuestro sistema", de ahí "la importancia de la farmacia", ha continuado, para añadir que estos profesionales se encuentran "en todos los eslabones asistenciales", ya que también tienen "un papel fundamental" en la "investigación", la "distribución", la "farmacia hospitalarias" y la "industria".

FUNDAMENTAL EN ADHERENCIA, FRAGILIDAD Y PREVENCIÓN, ENTRE OTROS

"Una de nuestras grandes preocupaciones son esas moléculas deficitarias", por lo que "necesitamos vuestra colaboración como centinelas para que podamos tener esos medicamentos accesibles", ha agregado Matute, que ha destacado el rol de esta profesión en Salud Mental, adherencia, fragilidad, servicios profesionales y prevención.

También, ha puesto en valor a los farmacéuticos de cara a "afrontar el mayor reto: el envejecimiento y la comorbilidad". Además, ha subrayado la reciente Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, que ha buscado "mejorar" el trabajo de estos profesionales.

Por su parte, el director general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, César Hernández, ha sostenido que "proporcionar servicios de prevención, cercanía, adherencia, sostenibilidad, eficiencia y cohesión territorial", como hace la farmacia, "entronca perfectamente con las prioridades".

"Queremos plasmar la idea en la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios", la cual "no toca el sistema farmacéutico", sino que "elabora sobre sus bondades", ha destacado, para señalar también que es necesario "usar la palabra racional". "No en el sentido de control del gasto, sino en aplicación del raciocinio", ha señalado al respecto.

EL MINISTERIO DE SANIDAD CUENTA CON LA PROFESIÓN

Hernández ha subrayado que el Ministerio de Sanidad cuenta con la farmacia y cree en ella, ya que "forma parte del SNS", algo que ha compartido el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, quien ha subrayado la "fuerza, profesionalidad y capacidad de avance" de la misma. "Los servicios profesionales de la farmacia están cada vez más integrados en todas las estrategias de salud", ha indicado.

La farmacia "quiere seguir creciendo y está preparada para hacerlo", ya que esta "mejora la atención y la detección precoz", ha proseguido, al tiempo que ha mostrado, sin embargo, su rechazo a la reforma del Real Decreto 666/2023, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.

Los organizadores de Infarma Madrid 2026 son los colegios oficiales de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y Barcelona (COFB), que han estado representados por sus presidentes, Manuel Martínez del Peral y Jordi Casas, respectivamente. El primero ha destacado "el valor social de la red de farmacias", elemento que "mejora la salud y genera evidencia", y ha señalado que "aporta soluciones a necesidades reales del sistema".

La farmacia "garantiza el acceso en igualdad de condiciones" y "es imprescindible para el cuidado de la salud de la población", ha sostenido, destacando que "contribuye a la sostenibilidad". Junto a ello, ha puesto de relieve un "Infarma de récord", con "un 9 por ciento más" de metros cuadrados de exposición -superando los 32.000- y más de 300 empresas.

Por último, Casas ha enfatizado en "el valor estratégico de Infarma" y la importancia de "impulsar la formación", mientras que el presidente de la compañía de eventos Closerstill Media, Agustín Torres, ha aseverado que este congreso ha reforzado "el uso de la tecnología" y ha obtenido "un impulso en la proyección internacional".