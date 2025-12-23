Inmunoterapia personalizada mejora la supervivencia en pacientes con sepsis, según estudio internacional

Archivo - Pacientes en hospital, UCI, sepsis - CHAIKOM/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sepsis es una carrera contra el tiempo: una infección que descontrola el sistema inmunitario y puede provocar insuficiencia orgánica mortal. Cada año, millones de personas en el mundo la enfrentan, y para muchos, el tratamiento estándar no es suficiente. Las esperanzas de una terapia efectiva siempre han sido esquivas.

Pero ahora un equipo internacional ha explorado un enfoque diferente: ajustar la inmunoterapia a cómo reacciona el cuerpo de cada paciente. La idea es simple, pero revolucionaria: no todos los sistemas inmunitarios se comportan igual, y adaptar el tratamiento podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

CUANDO UN MISMO TRATAMIENTO NO SIRVE PARA TODOS

La inmunoterapia para la sepsis es eficaz cuando los médicos adaptan el tratamiento con precisión al estado del sistema inmunitario del paciente.

Si bien investigaciones anteriores mostraron pocos beneficios de la inmunoterapia en la sepsis, un nuevo estudio demuestra que un enfoque dirigido de inmunoterapia sí mejora los resultados clínicos.

Así lo informa un consorcio de 33 hospitales liderado por el Centro Médico Universitario Radboud (Países Bajos) y el Instituto Helénico para el Estudio de la Sepsis (Grecia), en un artículo en 'JAMA'.

En la sepsis, el sistema inmunitario responde de forma incorrecta a una infección, lo que puede provocar una insuficiencia orgánica potencialmente mortal. A nivel mundial, 49 millones de personas desarrollan sepsis cada año y 11 millones mueren a causa de ella.

Ajustar la respuesta inmunitaria alterada parece prometedor, pero un enfoque único para todos ha tenido poco éxito hasta la fecha. Un nuevo ensayo clínico demuestra que un enfoque basado en la medicina de precisión, adaptado al estado inmunitario del paciente, sí mejora la gravedad de la enfermedad.

DEL HIPERACTIVO AL PARALIZADO: EL SISTEMA INMUNITARIO COMO MAPA PARA LA TERAPIA

Este enfoque de precisión se basa en diferentes formas de sepsis. "El sistema inmunitario reacciona incorrectamente a una infección en la sepsis, pero esto puede ocurrir de diferentes maneras --explica Mihai Netea, profesor de Medicina Interna Experimental en Radboudumc y líder del consorcio--. El sistema inmunitario puede estar hiperactivo o paralizarse. Esto depende del tipo de microorganismo causante de la infección, la localización de la infección, el estado inmunitario y el estado general de salud del paciente".

El consorcio ImmunoSep, con la participación de 33 centros en seis países, analizó el estado funcional de la respuesta inmunitaria para determinar el funcionamiento de los mecanismos de defensa del huésped en pacientes con sepsis.

En el estudio, solo los pacientes con inmunidad hiperactiva demostrada (síndrome similar a la activación macrofágica) o parálisis inmunitaria (hiperinflamación sistémica) fueron estratificados para recibir inmunoterapia; un total de 276 pacientes.

Para la inmunidad hiperactiva, la terapia consistió en anakinra, un fármaco que suprime el sistema inmunitario. Los pacientes con parálisis inmunitaria recibieron interferón gamma, un fármaco que estimula la inmunidad.

Ambos grupos obtuvieron mejores resultados que los grupos de control que no recibieron inmunoterapia. En los primeros nueve días, la disfunción orgánica mejoró y, en los primeros 15 días, la infección subyacente se resolvió antes. En el grupo tratado con anakinra, los pacientes obtuvieron una evolución tres veces mejor.

UN NUEVO HORIZONTE PARA LA INMUNOTERAPIA EN SEPSIS

"Este estudio proporciona la primera evidencia sólida a gran escala de que la selección dirigida y guiada por biomarcadores de pacientes con sepsis para inmunoterapia produce una mejora clínicamente significativa en los resultados", asegura Evangelos Giamarellos-Bourboulis, profesor de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas de la Universidad Nacional y Kapodistria de Atenas (Grecia) y presidente del Instituto Helénico para el Estudio de la Sepsis, patrocinador del ensayo clínico.

Los investigadores esperan que su estudio impulse el campo de la inmunoterapia para pacientes con sepsis. Según Netea "los grupos con inmunidad hiperactiva o paralizada en este estudio representan aproximadamente una cuarta parte de todos los casos de sepsis. En este grupo, nuestro objetivo es realizar estudios de seguimiento a gran escala próximamente para validar aún más nuestros hallazgos. Además, ahora también buscaremos inmunoterapias personalizadas para el resto de los pacientes con sepsis".