Inmunoterapia antes y después de la cirugía podría mejorar el tratamiento del mesotelioma

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las personas con mesotelioma pleural difuso operable podrían beneficiarse de la inmunoterapia antes y después de la cirugía, según los resultados de un ensayo clínico de la Universidad de Georgetown (Estados Unidos), que explora la secuencia del tratamiento y el papel de la cirugía para este cáncer difícil de tratar.

El mesotelioma es un cáncer poco común que afecta el tejido que recubre muchos órganos del cuerpo. Se diagnostican aproximadamente 30.000 casos al año en todo el mundo, la mayoría en la pleura (el revestimiento de los pulmones). Se presenta con mayor frecuencia en personas expuestas al asbesto.

"El mesotelioma es un tumor difícil de tratar", contextualiza el autor principal del estudio, el doctor Joshua Reuss, oncólogo médico torácico del Centro Oncológico Integral Lombardi de Georgetown. "Nuestro estudio demostró la viabilidad y seguridad del uso de inmunoterapia antes de la cirugía en pacientes con tumores que potencialmente pueden extirparse quirúrgicamente.

El autor presenta los resultados en del estudio de fase II, Nivolumab neoadyuvante o Nivolumab más ipililumab en el mesotelioma pleural difuso resecable, en la Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón de 2025, celebrada en Barcelona, España. Además, el trabajo se publica simultáneamente en la revista 'Nature Medicine'.

"La inmunoterapia está contribuyendo significativamente a prolongar la vida de los pacientes con cáncer de pulmón y muchos otros tumores sólidos. Este es un paso importante para identificar a los pacientes con mesotelioma que podrían beneficiarse de la inmunoterapia en el período perioperatorio, es decir, justo antes o después de la cirugía, y para seleccionar a los pacientes que realmente sean candidatos para dicha cirugía", agrega Reuss.

"Al analizar los resultados de los pacientes hasta la fecha, la cuestión de si algún mesotelioma es realmente resecable es controvertida", detalla Reuss. "Varios estudios importantes no han demostrado una mejora en la supervivencia cuando se incorpora la cirugía al tratamiento sistémico del mesotelioma. Este estudio incorpora la inmunoterapia al tratamiento de pacientes que podrían beneficiarse de la cirugía".

Dado que se forman en el tejido que recubre los pulmones, los mesoteliomas no crecen ni se propagan como otros tipos de cáncer. Normalmente no forman masas sólidas ni nódulos. Estos tumores son más fluidos o se difunden por el revestimiento pulmonar. Esto dificulta el uso de nuestros métodos habituales para determinar la extensión de un tumor o para medir la eficacia de un tratamiento mediante estudios de imagen estándar.

En este estudio, el equipo clínico colaboró ??estrechamente con científicos del laboratorio para probar un enfoque novedoso que estudia el ADN tumoral circulante (ADNtc) en la sangre de sus pacientes. Los tumores frecuentemente liberan ADN canceroso al torrente sanguíneo.

Los oncólogos pueden analizar la sangre para detectar la presencia de este ADNtc, pero su papel en la toma de decisiones clínicas es un área de interés en constante evolución. Esto es particularmente difícil en el mesotelioma, un tipo de tumor con un bajo número de mutaciones cancerosas que pueden detectarse mediante técnicas tradicionales de ADNtc.

"Las imágenes no siempre captan la evolución del mesotelioma, especialmente durante el tratamiento", agrega el autor principal del estudio, el doctor Valsamo Anagnostou, profesor de oncología y codirector del programa de cánceres aerodigestivos superiores de Johns Hopkins (Estados Unidos). "Mediante un método ultrasensible de secuenciación de ADNct de todo el genoma, pudimos detectar signos microscópicos de cáncer que las imágenes no detectaban y predecir qué pacientes tenían más probabilidades de beneficiarse del tratamiento o de sufrir una recaída".

"Este enfoque podría proporcionarnos una base para monitorear la eficacia de dicho tratamiento", aporta Reuss. "Si el ADNct disminuye o desaparece, es un buen indicador de que la terapia está funcionando. De lo contrario, indica que podría justificarse un cambio de terapia". Reuss añade que se requiere una mayor validación de esta metodología antes de que pueda incorporarse de forma rutinaria en la práctica clínica.

"Estos análisis contribuyen a nuestra comprensión de qué pacientes con mesotelioma podrían ser candidatos a cirugía", resume Reuss. "Hasta ahora, las evaluaciones de ADNct no se han utilizado en el tratamiento clínico del mesotelioma pleural difuso, pero nuestros análisis sugieren que esto podría estar cambiando en el futuro".

Reuss advierte sobre la extracción de conclusiones precipitadas sobre esos datos, no obstante señala que los resultados sí proporcionan señales positivas sobre el valor potencial de la inmunoterapia neoadyuvante para pacientes con mesotelioma con tumores que pueden extirparse quirúrgicamente y señalan el camino para futuros estudios.

DOI: 10.1038/s41591-025-03958-3