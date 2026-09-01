Identifican el tratamiento para adelgazar que más peso hace perder, según una revisión de 25.000 personas

Archivo - Primer plano de la pierna femenina pisando una báscula. Concepto de control de peso y ejercicio de bienestar - FCAFOTODIGITAL/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Perder peso se ha convertido en uno de los grandes retos para millones de personas con sobrepeso u obesidad, y en los últimos años han aparecido tratamientos que han cambiado por completo las opciones disponibles. Pero no todos consiguen los mismos resultados ni tienen el mismo perfil de efectos secundarios.

Ahora, una revisión científica ha comparado la evidencia acumulada sobre estas terapias y ha puesto sobre la mesa diferencias importantes entre los tratamientos disponibles y los que están por llegar. Los resultados ofrecen una fotografía actualizada de hasta dónde pueden llegar estos medicamentos.

SE COLOCA A LA CABEZA ENTRE LOS TRATAMIENTOS DISPONIBLES

Una revisión de investigadores del Jewish General Hospital y la Universidad McGill (ambas en Canadá) ha evaluado la eficacia y seguridad de los agonistas y coagonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (AR-GLP-1) en adultos con sobrepeso u obesidad sin diabetes, ha revelado que, entre los tratamientos disponibles, la tirzepatida produjo la mayor pérdida de peso, mientras que los fármacos experimentales más recientes mostraron efectos aún mayores. La revisión se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

En consonancia con la revisión anterior, los hallazgos demostraron que los AR-GLP-1 producen una pérdida de peso sustancial en adultos sin diabetes, y los efectos adversos gastrointestinales siguieron siendo los más frecuentes en todas las terapias.

Los investigadores actualizaron su revisión sistemática previa sobre la seguridad y eficacia de los agonistas del receptor de GLP-1 (AR-GLP-1) para la pérdida de peso en adultos sin diabetes, incorporando nuevos fármacos y la creciente evidencia científica sobre estas terapias.

Analizaron los resultados de 38 ensayos controlados aleatorizados (14 de los cuales fueron identificados recientemente) con 25.816 adultos y midieron variables como el cambio en el peso corporal, el IMC, la circunferencia de la cintura y la presión arterial.

HASTA UNA PERDIDA SUPERIOR AL 20% DEL PESO CORPORAL

En todos los estudios, los participantes que tomaron AR-GLP-1 perdieron significativamente más peso que quienes recibieron placebo, y algunos tratamientos emergentes se asociaron con una pérdida de peso superior al 20% del peso corporal.

Si bien se informaron con frecuencia efectos secundarios gastrointestinales, los eventos adversos graves y las muertes fueron poco frecuentes, y no se identificaron nuevos problemas de seguridad. Los autores concluyeron que las terapias basadas en GLP-1 ofrecen opciones eficaces para la pérdida de peso en personas sin diabetes, con una gama cada vez mayor de tratamientos inyectables y orales disponibles.