El glioblastoma podría frenarse con un medicamento ya existente: así lo han descubierto científicos

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de científicos de la Universidad McMaster (Canadá) ha descubierto una nueva forma de retardar el crecimiento del glioblastoma, la forma más agresiva y actualmente incurable de cáncer cerebral, e identificado un medicamento existente que podría tratarlo.

La investigación se publica en 'Neuron' y fue dirigida por científicos de la Universidad McMaster y el Hospital para Niños Enfermos (SickKids) de Canadá. La misma demuestra que ciertas células cerebrales, que antes se creía que simplemente apoyaban la función nerviosa saludable, en realidad contribuyen al crecimiento y la propagación del glioblastoma.

Los investigadores descubrieron que estas células envían señales que fortalecen el tumor, pero al bloquear esta comunicación dañina en modelos de laboratorio, el cáncer ralentizó significativamente su crecimiento.

Aún más prometedor, el estudio sugiere que un medicamento existente contra el VIH podría reutilizarse para abordar este proceso y ofrecer una nueva opción de tratamiento para pacientes que actualmente presentan pocos síntomas. Cabe recordar que el pronóstico del glioblastoma es malo, y la supervivencia suele medirse en meses.

EL TUMOR NO CRECE SOLO: DESCUBRE SU “ECOSISTEMA”

"El glioblastoma no es solo una masa de células cancerosas, es un ecosistema", informa Sheila Singh, coautora principal del estudio y profesora de cirugía en la Universidad McMaster. "Al descifrar cómo se comunican estas células, hemos descubierto una vulnerabilidad que podría abordarse con un fármaco ya comercializado", añade Singh, quien también es directora del Centro para el Descubrimiento en la Investigación del Cáncer en McMaster.

Se sabe que el glioblastoma crece formando una red de células que se comunican y se apoyan entre sí, y la interrupción de estas conexiones puede ralentizar el desarrollo del cáncer. Este estudio profundizó para descubrir qué neuronas están implicadas. Los investigadores descubrieron que un tipo de célula llamada oligodendrocito, normalmente responsable de proteger las fibras nerviosas, puede intercambiar funciones y, de hecho, favorecer el crecimiento tumoral.

Estas células auxiliares se comunican con las células cancerosas mediante un sistema de señalización específico, creando un entorno que permite que el tumor prospere. Cuando los investigadores bloquearon esta comunicación en modelos de laboratorio, el cáncer se ralentizó significativamente, lo que demuestra que esta interacción es crucial para la supervivencia del glioblastoma.

¿QUÉ HACE PROMETEDOR A ESTE HALLAZGO?

Lo que hace que este hallazgo sea especialmente prometedor es que el sistema de señalización involucra un receptor llamado CCR5, al que ya se dirige un medicamento contra el VIH llamado Maraviroc. Esto significa que un medicamento ya aprobado y ampliamente utilizado podría potencialmente reutilizarse para tratar el glioblastoma, lo que ofrece la esperanza de un avance más rápido hacia nuevas terapias.

El ecosistema celular del glioblastoma es mucho más dinámico de lo que se creía. Al descubrir un aspecto importante de la biología del cáncer, también identificamos una posible diana terapéutica que podría abordarse con un fármaco existente. Este hallazgo abre una vía prometedora para explorar si el bloqueo de esta vía puede acelerar el avance hacia nuevas opciones de tratamiento para los pacientes, agrega Jason Moffat, coautor principal del estudio, científico sénior y director del programa de Genética y Biología Genómica de SickKids.

Este avance se basa en el estudio previo de Singh y Moffat de 2024, publicado en 'Nature Medicine', que descubrió que una ruta de migración utilizada por las células durante el desarrollo cerebral puede ser manipulada para la invasión de células cancerosas. En conjunto, estos descubrimientos marcan el inicio de una nueva era en la investigación del glioblastoma, centrada en desmantelar las complejas redes de comunicación del tumor.