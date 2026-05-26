GHP-88310: cómo actúa el candidato antiviral frente a los ortoparamixovirus

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MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores han desarrollado un nuevo fármaco antiviral oral para el tratamiento de enfermedades causadas por ortoparamixovirus, como el sarampión y el crup, según un estudio publicado por el Centro de Investigación Antiviral Traslacional de la Universidad Estatal de Georgia (Estados Unidos).

Los ortoparamixovirus, como los virus de la parainfluenza humana, el virus del sarampión y los henipavirus emergentes, representan una amenaza significativa para la salud humana.

El estudio, publicado en la revista 'Science Advances', identificó al candidato clínico GHP-88310 para el manejo urgente y mejorado de la enfermedad por ortoparamixovirus en modelos animales de infección, tanto en roedores como en otros animales.

“Desarrollamos GHP-88310 para tratar las infecciones por ortoparamixovirus. GHP-88310 es el inhibidor más prometedor de esta familia de virus que hemos encontrado en años de investigación”, declaraba Carolin Lieber, investigadora postdoctoral de la Universidad Estatal de Georgia y autora principal del estudio.

Para este estudio, los investigadores se centraron inicialmente en el virus de la parainfluenza humana tipo 3 como principal indicación clínica para el desarrollo del fármaco.

UNA RESPUESTA URGENTE FRENTE AL RESURGIMIENTO DEL SARAMPIÓN

Los adultos mayores, las personas inmunocomprometidas y los receptores de trasplantes de células madre hematopoyéticas adultas corren un alto riesgo de contraer neumonía por virus de la parainfluenza, una enfermedad potencialmente mortal, con un estimado de 3 millones de casos anuales en los EEUU que requieren tratamiento. No existen vacunas ni terapias disponibles para controlar la enfermedad.

Una indicación secundaria de GHP-88310 es el sarampión, que ha resurgido en los últimos meses con importantes brotes en amplias regiones de los EEUU, México, Europa y Canadá.

“Los ortoparamixovirus reemergentes, como los virus de la parainfluenza y el virus del sarampión, representan una grave amenaza para los niños y los grupos vulnerables, como las personas inmunodeprimidas --señala Richard Plemper, director del Centro de Investigación Antiviral Traslacional y autor principal del estudio--. Diseñamos este programa de descubrimiento de fármacos específicamente para abordar las necesidades médicas de estos grupos de pacientes”.

Para identificar GHP-88310, el equipo de investigación puso en marcha una amplia campaña de cribado de fármacos de alto rendimiento, identificó y optimizó un compuesto principal de primera generación y caracterizó GHP-88310 en diferentes modelos animales y cultivos de organoides de las vías respiratorias humanas.

Entre las características más interesantes del GHP-88310 se incluyen que el compuesto es muy eficaz contra un amplio espectro de enfermedades causadas por ortoparamixovirus cuando se toma una vez al día por vía oral, se tolera bien en concentraciones muy altas en roedores y mamíferos superiores, y tiene una alta barrera contra la evasión viral de la inhibición en animales.

“Su alta potencia y excelente tolerabilidad garantizan un margen de seguridad muy amplio, algo esencial para un fármaco candidato desarrollado para el tratamiento de grupos de pacientes altamente vulnerables y niños”, finaliza Plemper.