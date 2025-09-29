Fundació Pasqual Maragall celebra la autorización de venta de la CE de un fármaco para el Alzheimer

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de la Fundació Pasqual Maragall y del BarcelonaBeta Brain Research Center, Arcadi Navarro, ha celebrado la decisión de la Comisión Europea (CE) de autorizar la comercialización del fármaco donanemab para el tratamiento del Alzheimer en fase inicial, en personas con patología amiloide confirmada.

Para Navarro, esta autorización representa "un paso relevante en la lucha contra la enfermedad, en un momento en el que cada avance supone una nueva esperanza" para las personas afectadas y sus familias, informa la fundación este sábado en un comunicado.

La decisión de la CE llega tras un proceso de revaluación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que ha revisado nuevos datos sobre el perfil de seguridad del fármaco.

Desde la Fundació han celebrado este avance regulador, pero también han puesto de relieve que "la disponibilidad real del tratamiento dependerá de las decisiones que se tomen a nivel nacional respecto a su evaluación, financiación y acceso".

"Apostamos por una implementación rigurosa, equitativa y basada en la evidencia científica, que garantice que cualquier nuevo tratamiento llegue a los pacientes que se pueden beneficiar de forma segura y justa", ha añadido Navarro.