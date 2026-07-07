La exministra de Sanidad Ana Pastor se incorpora al Patronato de la Fundación Pfizer

Archivo - La exministra de Sanidad, Ana Pastor, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pfizer ha anunciado este martes la incorporación de la exministra de Sanidad, la doctora Ana Pastor Julián, al patronato de la entidad; un nombramiento que supone un "importante refuerzo" para el órgano de gobierno de la entidad con una de las figuras más reconocidas del ámbito sanitario e institucional español.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Ana Pastor cuenta con una dilatada trayectoria profesional vinculada a la salud pública, la gestión sanitaria y el servicio público, habiendo desempeñado, entre otras responsabilidades institucionales, el cargo de ministra de Sanidad y Consumo entre 2002 y 2004.

En este periodo se impulsaron iniciativas importantes para el Sistema Nacional de Salud, como la Ley de Cohesión y Calidad, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias o la Ley de Autonomía del Paciente. Posteriormente, ocupó la cartera de Fomento y presidió el Congreso de los Diputados durante la XII Legislatura. Actualmente, es secretaria general del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

"La incorporación de Ana Pastor representa una gran noticia para nuestra Fundación. Su profundo conocimiento del sistema sanitario, su experiencia en la gestión pública y su compromiso con la mejora de la salud de los ciudadanos contribuirán a fortalecer nuestra capacidad para impulsar iniciativas que generen un impacto real y positivo en la sociedad", afirma Sergio Rodríguez, presidente de la Fundación Pfizer.

Por su parte, Ana Pastor ha calificado de honor unirse a la Fundación Pfizer, "una organización comprometida con el impulso de la innovación, la ciencia y la tecnología en salud"." Es un privilegio que valoro enormemente, sabiendo que detrás de cada proyecto hay una vocación de acercar la ciencia a la sociedad y de promover la innovación científica y tecnológica para contribuir a tener el mejor sistema sanitario para todos. Gracias por confiar en mí para ser parte de esta misión", señala.

Mediante esta incorporación, la Fundación Pfizer continúa reforzando un patronato multidisciplinar compuesto por siete profesionales de reconocido prestigio, comprometidos con el impulso de la innovación, la investigación científica, la educación en salud y la colaboración entre todos los agentes del ecosistema sanitario.

Sobre la Fundación Pfizer

La Fundación Pfizer lleva más de 25 años comprometida con impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación y acercarlas a la sociedad. Para ello, cada año refuerza su apuesta estratégica por la innovación científica, tecnológica y social a través de la búsqueda de puentes entre la actividad investigadora y la sociedad, con el objetivo de que los avances científicos se traduzcan en una aplicación práctica en beneficio de las personas.

Para más información: www.fundacionpfizer.org.

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