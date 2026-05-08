Los estudios activos de vacunas para el virus Andes (hantavirus) no están "en fase avanzada", según la SEI

Archivo - Los estudios activos de vacunas ante al virus Andes (hantavirus) no están "en fase avanzada", según la SEI - KEMALBAS/ISTOCK - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Inmunología (SEI) ha asegurado que "existen líneas activas de investigación frente al virus Andes" perteneciente al grupo de los hantavirus, pero "ninguna se encuentra todavía en fase avanzada de desarrollo clínico".

"En los últimos años se han desarrollado estrategias vacunales basadas en plataformas de ADN, vacunas recombinantes, partículas pseudovirales (VLP, por sus siglas en inglés) y vectores virales", ha indicado, al tiempo que ha señalado que "algunos candidatos, como las vacunas de ADN frente al segmento M de los virus Hantaan (HTNV, también por sus siglas en inglés) y Puumala (PUUV, por sus siglas en inglés) desarrolladas por el grupo de Hooper (USAMRIID), han mostrado inmunogenicidad y capacidad de inducir anticuerpos neutralizantes en modelos animales y en ensayos clínicos en Fase 1 en humanos".

Así, en el contexto del brote surgido vinculado al crucero 'MV Hondius', esta sociedad científica, que ha trasladado un mensaje de "confianza y prudencia científica", ha explicado que, "actualmente, no existe ninguna vacuna autorizada frente al hantavirus en Europa, Estados Unidos ni América Latina". No obstante, "sí existen vacunas inactivadas utilizadas desde hace años en China y Corea del Sur, dirigidas frente al HTNV y al virus Seoul (SEOV, por sus siglas en inglés), ambos causantes de fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS, también por sus siglas en inglés).

"Es importante señalar que estas vacunas no han sido diseñadas ni evaluadas frente al virus Andes ni frente a otros hantavirus causantes de síndrome cardiopulmonar por hantavirus (HCPS, por sus siglas en inglés), por lo que no serían aplicables al brote actualmente bajo seguimiento internacional", ha continuado.

Al respecto, ha declarado que "la evidencia disponible muestra que estas vacunas inactivadas inducen respuestas inmunitarias específicas". Así, "una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2025 (Wu et al., Medicine) estima una tasa de protección global cercana al 86 por ciento y una seroconversión de IgG en torno al 97 por ciento", ha explicado.

"No obstante, la propia literatura matiza estos datos", ya que "la tasa de anticuerpos neutralizantes, los más relevantes desde el punto de vista de la protección funcional, se sitúa en torno al 37 por ciento, y los estudios de campo independientes realizados en Corea del Sur han observado eficacias más modestas frente a la progresión clínica de la enfermedad", ha proseguido, para añadir que "la mayor parte de la evidencia procede de estudios observacionales en China y no se dispone aún de ensayos clínicos aleatorizados de gran escala".

De cualquier forma, la SEI ha indicado que "la situación actual es un buen ejemplo del valor estratégico de la investigación básica mantenida en el tiempo". "El conocimiento acumulado durante décadas sobre inmunidad antiviral, mecanismos de respuesta inflamatoria y plataformas vacunales permite que, ante amenazas emergentes, la comunidad científica disponga ya de herramientas conceptuales y tecnológicas avanzadas sobre las que trabajar", ha asegurado.

Por último, ha indicado que "la vigilancia epidemiológica, la cooperación científica internacional y el mantenimiento de líneas de investigación estables continúan siendo elementos fundamentales para mejorar la preparación frente a futuras amenazas infecciosas".