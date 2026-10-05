Empresas.- Los VI Premios Ennova Health distinguen 'accelRare', creada para ayudar al diagnóstico de enfermedades raras

Representantes del equipo de Sanofi recogen el galardón concedido a 'accelRare' en la categoría 'IA y gestión del dato'de los VI Premios Ennova Health 2026. - SANOFI

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los VI Premios Ennova Health, organizados por 'Diario Médico' y 'Correo Farmacéutico', han distinguido la herramienta creada por Sanofi 'accelRare', que emplea inteligencia artificial (IA) para ayudar a Atención Primaria (AP) y pediatría a orientar la sospecha de más de 300 enfermedades raras y facilitar la derivación a especialistas.

Según ha informado Sanofi, el reconocimiento en la categoría 'IA y gestión del dato' de los VI Premios Ennova Health 2026 llega menos de un año después del lanzamiento de la herramienta en España y se suma al reconocimiento obtenido en los Premios Aspid España 2026, en la categoría 'Digital'.

El diagnóstico de una enfermedad rara tarda, de media, más de seis años y, en uno de cada cinco casos, 10 años o más, con el impacto emocional y social que ello supone en los pacientes y sus familias. La diversidad de síntomas, comunes a su vez en distintas patologías, contribuye a la demora.

En este contexto, Sanofi creó 'accelRare', que analiza síntomas, antecedentes y hallazgos clínicos introducidos por el profesional para proponer las tres enfermedades que considera más probables entre más de 300 patologías poco frecuentes.

Además, indica el centro de referencia más cercano en la provincia del paciente. De esta forma, ofrece al médico apoyo tanto para orientar la sospecha como para encaminar la derivación a un equipo especializado.

La herramienta es gratuita, anónima, no almacena datos personales y puede utilizarse en cuatro pasos y menos de 10 minutos. Desde Sanofi han destacado que su función es apoyar al profesional sanitario, sin sustituir el diagnóstico ni su criterio clínico.