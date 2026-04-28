La vacuna de Sanofi frente a la COVID-19 demuestra una mejor tolerabilidad, según un estudio

Archivo - Imagen de recurso de una vacunación. - DRS PRODUCOES/ISTOCK - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vacuna frente a la COVID-19 de proteína no-mRNA de Sanofi, 'Nuvaxovid' (NVX-CoV2705), ha mostrado una menor reactogenicidad sistémica -efectos secundarios esperados tras la vacunación- que la vacuna de ARNm de Moderna, 'mNEXSPIKE' (mRNA-1283), según el estudio 'COMPARE'.

Los resultados del estudio aleatorizado, doble ciego, en el que participaron 1.000 adultos en EEUU, ha sido presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ESCMID) en Múnich, Alemania.

En el estudio 'COMPARE', cuando se produjeron efectos secundarios con 'Nuvaxovid', estos fueron menos graves y de menor duración en comparación con 'mNEXSPIKE'. Además, los síntomas sistémicos graves que impiden a las personas llevar a cabo sus actividades diarias normales fueron más de un 50 por ciento menos frecuentes con la vacuna de Sanofi, afectando a menos de uno de cada diez de sus receptores en comparación con uno de cada cinco receptores de la nueva vacuna ARNm de Moderna, según mostró un análisis de los datos.

Los síntomas locales graves (reacciones en el lugar de la inyección como dolor, enrojecimiento o hinchazón) con esta vacuna de base proteica fueron raros, y más de un 75 por ciento menos frecuentes en comparación con la vacuna de ARNm. Esto quedó reflejado en la experiencia de los propios participantes: quienes recibieron la vacuna de Sanofi mostraron casi el doble de probabilidades de afirmar que volverían a elegir el mismo tipo de vacuna el año siguiente, en comparación con los receptores de la vacuna de Moderna.

El estudio cumplió su objetivo primario -la probabilidad de experimentar al menos una reacción adversa sistémica dentro de los siete días posteriores a la vacunación- con significación estadística, con una afectación del 91,6 por ciento de los receptores de la vacuna de ARNm en comparación con un 83,6 por ciento de los receptores de la vacuna de base proteica.

"En todas las medidas que evaluamos, observamos que la vacuna de base proteica recombinante mostró consistentemente una menor reactogenicidad y menos alteración de las actividades de los pacientes que la vacuna de ARNm comparadora. Las personas citan los efectos secundarios como una razón por la que evitan la vacunación contra la COVID-19. Estas diferencias podrían tener un impacto significativo en la mejora de la aceptación de la vacunación", ha declarado Marcel E. Curlin, investigador principal del estudio COMPARE y profesor de Medicina en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón (EEUU).

Por último, el vicepresidente ejecutivo de Vacunas de Sanofi, Thomas Triomphe, ha afirmado que "estos resultados demuestran que 'Nuvaxovid' puede desempeñar un papel relevante a la hora de hacer de la vacunación rutinaria frente a la COVID-19".