Vabysmo (Roche) demuestra resultados sostenidos a dos años en una forma difícil de tratar de DMAEn

Archivo - Ojo humanos - PORTISHEAD1/ ISTOCK - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Roche ha anunciado nuevos datos a dos años de 'Vabysmo' (faricimab) que demuestran resultados sostenidos a dos años en una forma difícil de tratar de degeneración macular asociada a la edad neovascular (DMAEn), los resultados mostraron mejoras significativas en la visión y la salud de la retina en pacientes con vasculopatía coroidea polipoidea (VCP).

"Los resultados a dos años de SALWEEN demuestran la eficacia sostenida y la durabilidad de Vabysmo en personas con VCP, un subtipo de DMAEn difícil de tratar y frecuente en Asia", ha señalado el doctor Levi Garraway, director médico y jefe de Desarrollo Global de Productos de Roche.

"Desde su aprobación inicial, Vabysmo continúa demostrando una sólida eficacia y durabilidad, así como un perfil de seguridad favorable, en el tratamiento de diversas enfermedades oculares de alta carga", ha añadido.

La VCP es un subtipo agresivo de DMAEn que representa hasta el 60% de los casos en las poblaciones asiáticas, una carga que no hará sino aumentar a medida que envejezca la población. "Estos resultados a dos años muestran que la inhibición dual de Ang-2/VEGF-A puede cambiar la trayectoria de esta enfermedad que amenaza la visión", ha explicado la profesora Gemmy Cheung, de la Facultad de Medicina Duke-NUS de la Universidad Nacional de Singapur.

"Lograr la inactivación de las lesiones polipoideas en casi nueve de cada diez pacientes, permitiendo al mismo tiempo que la mayoría mantenga un intervalo de dosificación de 20 semanas, significa que Vabysmo puede proporcionar control de la enfermedad y, a la vez, reducir drásticamente la carga del tratamiento", añade.