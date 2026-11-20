Archivo - Imagen de recurso de muestras de sangre. - FATCAMERA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Novo ha anunciado que la Comisión Europea (CE) ha concedido la autorización de comercialización de 'Frehemgo'(denecimig) como profilaxis rutinaria de hemorragias en personas con hemofilia A (deficiencia congénita de FVIII de todos los grupos de edad, con o sin inhibidores).

La autorización de 'Frehemgo' se produce tras la opinión positiva emitida en septiembre de 2026 por el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés).

Según explica Novo, este fármaco es el anticuerpo biespecífico mimético del FVIIIa de nueva generación, que se administra mediante una inyección subcutánea. Las personas con hemofilia A -con o sin inhibidores- y sus equipos médicos podrán elegir una pauta de administración mensual, cada dos semanas o semanal, mediante una pluma unidosis lista para usar.

La aprobación se basa en los resultados del programa de ensayos clínicos 'FRONTIER'. En 'FRONTIER 2', denecimig redujo significativamente la tasa anualizada de sangrado frente al tratamiento a demanda y, en una comparación intraindividual, frente al periodo previo de profilaxis con concentrados de factores de coagulación, en personas con hemofilia A, con o sin inhibidores.

En niños menores de 12 años, los resultados de 'FRONTIER 3' fueron coherentes con la eficacia observada en adolescentes y adultos. En el conjunto del programa 'FRONTIER', la terapia demostró tasas anualizadas de sangrado tratadas, con una proporción sustancial de participantes que no presentaron ninguna hemorragia que requiriera tratamiento.

En el ensayo 'FRONTIER 5' se describió una generación de trombina dentro del rango de normalidad. Asimismo, el 98,3 por ciento calificó la pluma como fácil o muy fácil de usar frente a los dispositivos anteriores.

"Los aspectos más relevantes se derivan de la eficacia demostrada en los ensayos clínicos, lo que se traduce en tasas de sangrado muy bajas y en un número elevado de pacientes con sangrado cero. Esta protección, combinada con una seguridad demostrada, una administración flexible, un cálculo de dosis sencillo y un dispositivo precargado de bajo volumen de fármaco y con menos molestias en el lugar de administración, constituye los aspectos más importantes derivados de la evidencia", ha señalado el jefe de Servicio de Hematología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, Víctor Jiménez.

"Los resultados del programa 'FRONTIER' refuerzan el compromiso de Novo con una patología compleja como la hemofilia y con sus pacientes. Vivir con ella implica planificar la propia vida teniendo en cuenta el riesgo de sangrados, a menudo desde la primera infancia. Este avance ofrece una nueva opción de tratamiento para los pacientes y sus familias. Contar con más opciones para analizar de la mano de sus especialistas permite a las personas valorar qué es lo que mejor se adapta a su vida cotidiana y tomar decisiones informadas que reflejen sus necesidades y prioridades individuales", ha finalizado el director médico de Novo en España, Francisco Pajuelo.