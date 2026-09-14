Sanofi y Regeneron muestran con IA cómo la dermatitis atópica grave puede condicionar la vida de los pacientes

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las compañías Sanofi y Regeneron han lanzado 'Rompe el ciclo', una campaña que utiliza inteligencia artificial para representar cómo la dermatitis atópica grave (DAG) puede acompañar y condicionar a una misma persona en las distintas etapas de su vida, desde la primera infancia hasta la madurez.

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que puede provocar lesiones cutáneas, enrojecimiento y picor intenso. En 2023, se estimó que más de 2,7 millones de personas vivían con DA en España.

En sus formas graves, la enfermedad puede afectar a grandes áreas del cuerpo y asociarse a prurito persistente, sequedad, grietas, lesiones por rascado, infecciones cutáneas recurrentes y alteraciones importantes del sueño. Todo ello, según los expertos, puede deteriorar significativamente la calidad de vida.

"Vivir con dermatitis atópica grave no es enfrentarse solo a un brote o a una etapa difícil. Es convivir, desde edades muy tempranas, con el picor, la falta de sueño y la incertidumbre de no saber cuándo volverá a aparecer. Esa carga va cambiando con los años: puede afectar al juego en la infancia, a la autoestima y las relaciones en la adolescencia, y a los estudios, el trabajo o la vida familiar en la edad adulta. Campañas como 'Rompe el ciclo' ayudan a mostrar todo ese recorrido y a que quienes viven con la enfermedad se sientan comprendidos y sepan que no están solos", ha apuntado la presidenta de la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica (AADA), África Luca de Tena.

Las compañías destacan que uno de los principales retos de la enfermedad es su repercusión emocional, ya que la DA puede afectar a la autoestima, favorecer el aislamiento social y llevar a algunas personas a evitar actividades cotidianas o prendas que dejan la piel al descubierto. Así, puede condicionar experiencias aparentemente sencillas y limitar la forma en que una persona estudia, trabaja, se relaciona o disfruta de su tiempo libre.

Con motivo del Día Mundial de la Dermatitis Atópica las compañías han publicado 'Rompe el ciclo', que presenta una pieza audiovisual creada con inteligencia artificial que sigue a una misma persona a lo largo de toda su vida. Mediante una narrativa en pantalla partida, el espectador contempla simultáneamente dos recorridos: el de una vida condicionada por la DAG y el de esa misma vida sin el impacto de la enfermedad.

La historia recorre momentos reconocibles como la infancia, la adolescencia, el primer empleo, las relaciones personales y la llegada de los nietos. Según Sanofi, este contraste permite entender cómo una enfermedad grave y no controlada puede limitar oportunidades, experiencias y vínculos a lo largo del tiempo. "La campaña se aleja así de una representación exclusivamente clínica para mostrar la carga acumulativa e invisible de la DAG", añaden las compañías.

El nombre de la campaña alude a ese ciclo en el que los síntomas, la falta de descanso y el impacto emocional pueden retroalimentarse y acabar condicionando decisiones, oportunidades y experiencias a lo largo de los años. "'Romper el ciclo' significa hacer visible esa carga, evitar que se normalice y recordar que la enfermedad no debería marcar el curso de una vida", indican desde Sanofi.

"Aunque sus manifestaciones y su impacto pueden cambiar con la edad, es importante mantener la enfermedad adecuadamente controlada en cualquier etapa de la vida, desde la primera infancia hasta la edad adulta. Esto implica valorar no solo las lesiones de la piel, sino también el picor, el descanso y cómo la enfermedad afecta al bienestar y a la vida diaria. Un seguimiento adaptado a las necesidades de cada edad es clave para reducir su impacto y evitar que condicione el desarrollo y las oportunidades de la persona", ha subrayado el responsable médico de Sanofi Iberia, Salvador García.

ORIGEN DE LA DERMATITIS ATÓPICA E IMPACTO SEGÚN LA EDAD

Según explican los expertos, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica en la que intervienen una alteración de la barrera cutánea y una respuesta desregulada del sistema inmunitario. El término dermatitis hace referencia a la inflamación de la piel, que puede manifestarse mediante lesiones, descamación y enrojecimiento.

En muchas personas con DA existe una respuesta inmunitaria hiperactiva conocida como inflamación tipo 2. Esta inflamación contribuye al deterioro de la barrera protectora de la piel, que presenta xerosis y mayor vulnerabilidad frente a agentes externos, y favorece síntomas como el picor intenso.

La dermatitis atópica suele comenzar durante la primera infancia y, en algunas personas, puede persistir en etapas posteriores de la vida. Su impacto cambia con la edad y con las circunstancias personales.

En la infancia, el picor, las lesiones visibles y las alteraciones del sueño pueden limitar el juego, el deporte y la interacción con otros niños. La enfermedad también puede asociarse a aislamiento, ansiedad, depresión y acoso escolar.

Durante la adolescencia, la apariencia de la piel y el estigma pueden aumentar el aislamiento y la falta de confianza. La DA se ha asociado con problemas de salud mental y de función social en esta etapa.

En la edad adulta, los síntomas pueden repercutir en el descanso, el rendimiento y la productividad laboral. El estigma y la imprevisibilidad de los brotes también pueden condicionar la vida social, la elección de ropa y las relaciones personales. El estigma y la imprevisibilidad de los brotes también pueden condicionar la vida social, la elección de ropa y las relaciones personales.

En las formas graves, esta carga puede ser todavía mayor, con alteraciones persistentes del sueño y síntomas de ansiedad y depresión que afectan de manera significativa a la calidad de vida.