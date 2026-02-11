Empresas.- Sanofi establece el Campus Sanofi Barcelona, que integrará su hub global y sus operaciones locales

Sanofi establece el Campus Sanofi Barcelona, que integrará su hub global y sus operaciones locales - SANOFI

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Sanofi ha informado del establecimiento del Campus Sanofi Barcelona, que integrará su hub global y sus operaciones locales, con lo que refuerza su presencia en la ciudad condal y su compromiso estratégico a largo plazo con la misma y la apuesta por el talento científico y digital, especialmente en áreas como ciencia de datos, inteligencia artificial y bioestadística.

Según ha indicado este laboratorio, la nueva sede abarca dos edificios independientes que se conectarán internamente y que están ubicados en la calle Pamplona, en el distrito 22@, uno de los principales polos de innovación de Europa. La misma ha sido concebida como un espacio diseñado para acompañar el crecimiento, la colaboración y la proyección internacional de las actividades de Sanofi en Barcelona y el resto de España.

El interior de estas dependencias, que darán cabida a más de 1.000 empleados, y que cuentan con, aproximadamente, 15.000 metros cuadrados, ha sido diseñado por el estudio de arquitectura Gensler, con un enfoque que prioriza la colaboración, el bienestar de las personas, la sostenibilidad y la tecnología. Además, se aspira a conseguir las certificaciones LEED y WELL para los interiores, a fin de que coincidan con la ambiciosa sostenibilidad de la estructura y el núcleo de los dos edificios.

En este sentido, Sanofi destaca la existencia de espacios flexibles y colaborativos, una infraestructura digital de primer nivel, zonas orientadas al bienestar y la interacción, y un diseño alineado con criterios de sostenibilidad, con el objetivo de ser un edificio neutro en carbono.

REFORZAR LA MARCA Y LA PRESENCIA

"Barcelona nos ofrece el ecosistema ideal para que sigamos apostando por la ciudad, tanto a nivel de talento digital especializado como, también, infraestructuras y proyección internacional", ha subrayado la directora general de esta entidad en España, Raquel Tapia, quien ha añadido que juntar las actividades en una sola sede debe ayudar a potenciar la "marca y presencia" en este entorno.

Además, Tapia ha mostrado la necesidad de "asegurar que España siga siendo un país estratégico y atractivo para Sanofi". "En un contexto complejo y ante los cambios geopolíticos que vivimos, estas inversiones solo podrán mantenerse en el tiempo si todos aunemos esfuerzos para hacer de nuestro país un lugar atractivo por el que apostar", ha explicado.

Abundando en esta decisión corporativa, desde la citada compañía han expresado que se ha confiado en CBRE para la búsqueda y definición de la nueva sede, con el apoyo coordinado de los equipos de Occupiers, Investor Leasing y Project Management de esta, para asegurar la ubicación óptima y crear un ecosistema alineado con las nuevas formas de trabajar.

Junto a ello, Sanofi ha informado de que ha alcanzado un acuerdo de arrendamiento a largo plazo con REInvest Asset Management y KKH Property Investors, propietarios de los dos edificios, para que estos puedan ser adaptados y preparados para un traslado previsto para la segunda mitad de 2027. Todo ello en pro de estas instalaciones pensadas para apoyar nuevas formas de colaboración y trabajo en equipo.

De hecho, Sanofi ha explicado que, inspirado en la idea de un mosaico, este proyecto refleja la diversidad de talentos, culturas y perspectivas que conviven en esta farmacéutica y que, juntas, contribuyen a un proyecto común. Añadido a ello, permitirá reforzar la colaboración entre los equipos de Iberia y el Global Hub, así como su conexión con universidades, centros de investigación, startups y otros actores clave del ecosistema de innovación en salud, biotecnología y tecnología.