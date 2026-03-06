Empresas.- Sanofi acelera hasta 10 veces algunas tareas preclínicas gracias al uso de la IA

Archivo - Sanofi acelera hasta 10 veces algunas tareas preclínicas gracias al uso de la IA - CSIC // ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Sanofi ha asegurado que, mediante la introducción de la Inteligencia Artificial (IA), ha acelerado hasta 10 veces algunas tareas preclínicas, lo que ha puesto de manifiesto en el marco de la celebración en Barcelona del Mobile World Congress (MWC).

En concreto, el uso combinado de modelos propios y herramientas avanzadas de lenguaje está permitiendo acelerar determinadas tareas preclínicas, con mejoras de entre cinco y 10 veces en procesos específicos. Ello en un contexto en el que el desarrollo de un medicamento puede prolongarse entre 10 y 12 años desde la investigación inicial hasta su aprobación.

A lo largo de ese recorrido intervienen procesos científicos y operativos de alta complejidad, donde las mejoras acumuladas pueden tener un impacto significativo en tiempos, calidad de datos y toma de decisiones. Es en ese punto en el que tareas como la redacción inicial de informes de estudios pueden reducirse de aproximadamente seis semanas a dos o tres, siempre bajo revisión y validación de expertos.

De hecho, Sanofi ha integrado la IA de forma transversal en distintas etapas del ciclo de vida del fármaco, desde la investigación molecular hasta la documentación clínica y la toma de decisiones estratégicas. Así, en fases tempranas de investigación, emplea modelos internos, como 'CodonBERT', diseñado para generar representaciones avanzadas de secuencias de ARN y facilitar la identificación de moléculas con características específicas.

Al integrarse con modelos de lenguaje, estas herramientas permiten analizar grandes volúmenes de información biológica, priorizar hipótesis y reducir el número de experimentos necesarios en determinadas etapas exploratorias. Con ello se complementa el trabajo experimental y se optimiza su diseño, orientando los recursos hacia las opciones con mayor probabilidad científica de éxito.

En cuanto a los ensayos clínicos, la IA también se aplica para mejorar la captura y el análisis de datos. El uso de modelos capaces de detectar patrones sutiles en biomarcadores y datos digitales longitudinales posibilita analizar con mayor precisión determinados indicadores de evolución y diseñar estudios más sensibles a cambios clínicamente relevantes.

No obstante, Sanofi también utiliza modelos de lenguaje avanzados para apoyar la elaboración de documentación asociada a estudios clínicos, siempre bajo supervisión experta y en entornos seguros. Estas tecnologías se despliegan en infraestructuras internas bajo criterios estrictos de gobernanza, control de acceso y protección de datos.

PRESENTACIÓN DE PLAI

Ahondando en la participación de este laboratorio en el MWC, el mismo ha destacado la presentación de PLAI, su plataforma interna de inteligencia de decisión, la cual integra información en tiempo real procedente de I+D, Operaciones Clínicas, Manufacturing & Supply, Calidad, Finanzas y Go-To-Market, proporcionando una visión consolidada para equipos globales.

Esta plataforma permite simular escenarios, explorar distintos supuestos y apoyar decisiones estratégicas mediante agentes de IA, bajo un modelo de colaboración entre personas y sistemas. Mediante la misma se busca reducir la fragmentación de datos entre departamentos, lo que es uno de los principales retos operativos en las grandes compañías.

Además, Sanofi dispone de 'Concierge', un modelo interno lanzado en 2024 para facilitar tareas rutinarias y consultas operativas. Su uso permite ahorrar una media de 2,1 horas de trabajo por empleado y semana, contribuyendo a liberar tiempo para actividades de mayor valor añadido.

Otro apartado destacado de esta cita ha sido una mesa redonda dedicada a explorar cómo avanzar hacia la detección temprana de la diabetes tipo 1 en un entorno marcado por la transformación digital. Así, se ha analizado cómo acelerar los programas de cribado aprovechando los recursos existentes del sistema sanitario e impulsar procesos más eficientes, accesibles y sostenibles, sustentados en una colaboración interdisciplinar sólida.

En este sentido, se ha presentado un caso práctico del Hospital Universitario La Paz de Madrid, que ha puesto en marcha un proceso de cribado de esta enfermedad dirigido a familiares de primer grado de personas con esta condición, un modelo sustentado en datos clínicos estandarizados, circuitos automatizados y procesos digitales diseñados para mejorar la experiencia de los pacientes y sus familias.

De esta manera se ha cerrado la participación de Sanofi en este evento, que se enmarca en su estrategia para reforzar Barcelona como base de capacidades digitales y científicas. En 2025, anunció la apertura de un hub global en la ciudad orientado a IA, I+D y desarrollo digital, con la creación de más de 300 empleos especializados y, recientemente, comunicó la creación del Campus Sanofi Barcelona, que integrará su hub global y operaciones locales en una nueva sede prevista para 2027 y que acogerá a más de 1000 empleados.