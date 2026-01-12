Sanitas presenta 'Tu mejor versión', su nueva campaña que apuesta por la medicina preventiva y continuada

Archivo - Imagen de recurso del Hospital Sanitas CIMA. - SANITAS - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sanitas ha presentado este lunes su nueva campaña de publicidad 'Tu mejor versión', con la que pretende reforzar su compromiso con la promoción de una medicina preventiva y continuada.

"El mensaje de la campaña se centra en la importancia de escucharse, respetar los propios ritmos y atender el bienestar físico y emocional como elementos inseparables del cuidado de la salud. Desde este planteamiento, el cuidado sanitario se concibe como un proceso sostenido, que acompaña a las personas en las distintas etapas de su vida", informan desde Sanitas.

Dirigida por Félix Bollaín y desarrollada junto a la agencia creativa Candy Store, la iniciativa cuenta con la participación de deportistas y referentes que trasladan valores asociados a la constancia, la superación personal y el compromiso con el cuidado de la salud, similares a los que fomenta Sanitas.

Así, en la campaña han participado los deportistas Teresa Perales, Sergio Llull, Pincho Ortega, Sergio Scariolo, Ona Carbonell, Carolina Marín, Paula Badosa, Martín de la Puente, Saúl Craviotto, Sara Andrés y Clara Fernández.

"Este enfoque conecta con el modelo asistencial de Sanitas, que trabaja sobre el concepto de 'One Health', una única salud, con la que se protege la salud física y emocional de las personas a la vez que se cuida de la salud del entorno", destacan.

El objetivo de la compañía es facilitar que las personas incorporen el cuidado de su salud en la rutina diaria, con soluciones adaptadas a sus necesidades y acompañamiento a lo largo de su vida. 'Tu mejor versión' se difundirá en televisión, medios digitales, redes sociales y canales propios de Sanitas.