Sanitas otorga el Premio MIR 2025 al especialista en Dermatología médico-quirúrgica Miguel Mansilla Polo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sanitas ha otorgado el Premio Sanitas MIR 2025 al especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia), el doctor Miguel Mansilla Polo, durante la 29 edición de estos galardones dedicados a reconocer la calidad y la dedicación de los médicos internos residentes, tanto en el ámbito formativo como profesional.

Mansilla ha obtenido la calificación 'cum laude' y mención internacional en su tesis doctoral 'Incidencia y Caracterización del Cáncer Cutáneo en Receptores de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos', y ha participado en numerosas publicaciones científicas y congresos, siendo reconocido con varios premios a la mejor comunicación en formato póster y comunicación oral.

El primer accésit ha sido otorgado al especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatológica del Hospital Universitario La Paz de Madrid, el doctor Riccardo Raganato; mientras que el segundo ha recaído sobre el especialista en Análisis Clínicos del Hospital Universitario de Burgos, el doctor Didier Sánchez Ospina.

"En Fundación Sanitas, la apuesta por la excelencia asistencial es uno de los pilares que guía nuestro trabajo diario. España cuenta con un sistema sanitario de referencia, y reconocer el talento y la trayectoria de sus mejores médicos y enfermeras especialistas es nuestra manera de poner en valor su dedicación y compromiso con la sociedad", ha señalado el presidente de Fundación Sanitas, Iñaki Peralta.

Por otro lado, Sanitas también ha hecho entrega de la cuarta edición de los Permios Sanitas EIR, dedicados a la excelencia enfermera, y cuya ganadora ha sido Raquel Giménez Calatayud, especialista en Enfermería Geriátrica del Hospital Universitario Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Albacete, quien cuenta con dos artículos en revistas científicas y con participación en varios congresos.

El primer accésit ha recaído sobre la especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria Sectores Huesca y Barbastro, Nadia Hamam Alcober, que ha participado en diez congresos científicos y tiene cinco publicaciones especializadas, además de haber participado en diferentes proyectos comunitarios.

El otro accésit ha sido entregado a la especialista en Enfermería del Trabajo del Hospital Universitario de Ceuta Almudena Montes Galán, quien ha recibido un premio al Póster Consecuencias Psicológicas de las Agresiones hacia los Trabajadores del Ámbito Sanitario.

El jurado de ambos premios ha estado compuesto por especialistas en Medicina y Enfermería, además de un miembro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y se han tenido en cuenta factores como los títulos académicos, las publicaciones científicas, los premios y el doctorado, aunque la valoración del tutor también ha tenido un peso decisivo en la decisión final.