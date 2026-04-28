Sanitas lanza la undécima edición de 'Healthy Cities' para lograr ciudades más saludables

Archivo - Una persona corre entre hileras de almendros en flor en el Parque de la Quinta de los Molinos, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sanitas ha puesto en marcha la undécima edición de su programa de sostenibilidad 'Healthy Cities', una iniciativa que promueve la adopción de hábitos de vida saludables con el fin de contribuir a mejorar el entorno urbano mediante la creación de espacios verdes.

Por ello, el programa se articula en torno a un reto gratuito y abierto a toda la población, que tendrá lugar entre el 1 de mayo y el 30 de junio y que consiste en caminar 6.000 pasos diarios y reducir el uso del vehículo al menos un día a la semana.

La actividad se registra a través de una app que contabilizará los pasos donde, además, los participantes pueden apuntarse a actividades colectivas en distintas ciudades de España y participar en sorteos que premian su constancia en la consecución del objetivo de 6.000 pasos diarios, como ha indicado la compañía.

Además, Sanitas se compromete a transformar los pasos de los participantes que consigan el reto en árboles para distintas ciudades, con el objetivo de contribuir a la regeneración de entornos urbanos.

En la edición de su décimo aniversario, Healthy Cities contó con la participación de 22.642 personas, que sumaron 8,1 billones de pasos entre mayo y junio, el equivalente a 137 vueltas a la Tierra, y se evitó la emisión de más de 14,4 toneladas de CO2, contribuyendo directamente a la mejora de la calidad del aire en las ciudades.

Este año, el reto vuelve a permitir la participación por equipos con deportistas olímpicos y paralímpicos, que liderarán los equipos de cada comunidad autónoma. En este sentido, participan deportistas como Saúl Craviotto, Eva Moral, Misa Rodríguez, Pincho Ortega, Sandra Sánchez y Gemma Mengual, entre otros.

También podrán sumarse a las actividades colectivas abiertas al público que se celebrarán durante mayo y junio en todo el territorio nacional, entre las que figuran marchas ciudadanas como la de Madrid, el próximo 9 de mayo; en Zaragoza, el 16 mayo, o Valladolid el 24 mayo. También hay actividades para hacer los 6.000 pasos de manera diferente en rutas naturales por espacios protegidos, experiencias para vivir cómo es el deporte inclusivo y limpieza de playas.

El planteamiento detrás de 'Healthy Cities' responde al enfoque 'One Health', que entiende la salud como un concepto integral y una estrecha vinculación entre la salud de las personas, los animales y el entorno en el que viven.

En este sentido, la Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, Yolanda Erburu, ha explicado que "el enfoque 'One Health' nos recuerda que la salud no depende únicamente de nuestros hábitos individuales, sino también de la calidad del entorno que nos rodea". "Iniciativas como 'Healthy Cities' demuestran que pequeñas acciones cotidianas, como caminar más o reducir el uso del coche, pueden generar un impacto positivo tanto en la salud de las personas como en la sostenibilidad de las ciudades", ha indicado.

Desde su lanzamiento en 2015, más de 100.000 personas se han unido a 'Healthy Cities', lo que ha permitido impulsar la plantación de cerca de 100.000 árboles. A lo largo de estos años, el programa ha contribuido a la creación y recuperación de espacios verdes en ciudades como Madrid, Valencia, Zaragoza, Málaga, Córdoba, Melilla y Sevilla, así como en diversos entornos naturales en provincias como Barcelona, Ávila, Valencia, Madrid o Asturias.