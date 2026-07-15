Sanidad financia 'Itovebi' en cáncer de mama avanzado RE positivo HER2 negativo con mutación en PIK3CA

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora médico de la compañía farmacéutica Roche Farma España, la doctora Mariluz Amador, ha presentado este miércoles el medicamento 'Itovebi', cuya molécula es inavolisib, aprobado para su financiación por el Ministerio de Sanidad en pacientes adultos de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, con mutación en el gen PIK3CA, receptor de estrógeno (RE) positivo y receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2, por sus siglas en inglés) negativo.

En concreto, esta autorización se ha producido para la indicación tras recaída durante o en los 12 meses siguientes a la finalización del tratamiento endocrino adyuvante. De esta manera, se ha dado luz verde a "un fármaco superdirigido y supereficaz", ha indicado, para añadir que representa un "muy buen ejemplo" de los medicamentos que desarrolla este laboratorio, pues es "Medicina de precisión en estado puro".

Esto es debido a que las citadas mutaciones en el gen PIK3CA representan una de las más frecuentes, con un 40 por ciento en este subtipo de la enfermedad, que es el luminal. Este, a su vez, es el protagonista del 70 por ciento de todos los casos de cáncer de mama. Aunque "históricamente evolucionan de manera favorable" los pacientes, ello "no es del todo así", ha expresado Amador, citando la referida mutación y el mal pronóstico asociado.

Esta "es como un interruptor que está todo el rato mandando señales para que la célula se replique", por lo que este nuevo medicamento funcionada como "un inhibidor" del mismo, ha continuado, para agregar que "es un mecanismo de acción muy preciso que ataca por dos frentes a esa diana terapéutica". Su actividad se traduce en "resultados muy buenos en eficacia" e "incremento de la supervivencia global", ha explicado.

IMPORTANCIA DE IDENTIFICAR A PACIENTES CANDIDATOS

Según ha declarado, para poder tratar con este fármaco oral es necesario que, previamente, se diagnostique a los pacientes candidatos, "que se identifique la alteración en un momento concreto". Al respecto, el jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el doctor Federico Rojo, lo ha concretado en, "probablemente, menos de dos semanas" desde que está indicado.

En este sentido, y dado que es necesario identificar el biomarcador, este último ha afirmado que lo oportuno "es extraer ADN del tumor" que "se obtiene de las biopsias hechas para diagnosticar el cáncer de mama" previamente. "Cuando llegamos a enfermedad avanzada, la biopsia anterior es útil", ha resumido, señalando que ello puede hacerse "mediante técnicas dirigidas contra este gen".

Este proceso, para el que hay "alternativas", como "la biopsia líquida", si la anteriormente mencionada no está disponible, supone "un cambio de paradigma también desde la perspectiva del diagnóstico", ha proseguido, al tiempo que ha destacado este medicamento "para primera línea" y el que haya cambiado "radicalmente" la comprensión "de un porcentaje muy importante de pacientes".

En este contexto, Rojo ha subrayado que "el estudio se ha incorporado como parámetro en guías internacionales", además de que este biomarcador ya se incluye en el catálogo del Ministerio de Sanidad al respecto. "Estamos obligados a determinar este biomarcador", ha asegurado, mientras que la médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre de la capital, la doctora Eva Ciruelos, ha insistido en el "cambio radical" que representa este fármaco.

FÁRMACO DIRIGIDO

Esta especialista, que ha indicado que se emplean inhibidores ante esta mutación "desde hace 15 años", ha subrayado que, no obstante, "eran fármacos inespecíficos" que suponían "efectos secundarios". "Cuánto menos dirigido y específico, más actúa donde no tiene que actuar", ha resumido, declarando que con este nuevo compuesto, los efectos secundarios relevantes "no llegan al 10 por ciento".

Al respecto, se ha referido al ensayo en Fase 3 'INAVO120', que avala "incorporar este fármaco específico cuánto antes, que es en la primera línea de tratamiento", ya que "los pacientes no solo viven más tiempo sin que este tumor empeore, sino que viven más". Los resultados de este estudio, para el que se ha contado con "la generosidad de los pacientes", representan el "compromiso presente y futuro" de Roche, ha asegurado, por su parte, Amador.

Precisamente, su directora médico en España ha destacado sobre ello que esta voluntad de la compañía "va más allá de desarrollar un fármaco y que tenga un impacto clínico". Así, ha puesto de relieve el "valor social" y la búsqueda de la mejora de la calidad de vida y de la "sostenibilidad del sistema".