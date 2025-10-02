Empresas.- Royal Philips lanza el sistema de ecografía a pie de cama 'Flash 5100 POC'

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Royal Philips ha anunciado este jueves el lanzamiento mundial de su nuevo sistema de ecografía 'Flash Ultrasound System 5100 POC', diseñado especialmente para su uso a pie de cama o en el lugar en el que lo necesite el paciente, a fin de facilitar una atención ágil y flexible.

Según ha detallado la compañía, este sistema responde a las necesidades de anestesia, cuidados críticos, urgencias y diagnóstico musculoesquelético, además de las áreas de dermatología y medicina deportiva, gracias a sus sondas lineales de alta frecuencia que permiten explorar con mayor detalle estructuras superficiales de la piel, músculos y tendones.

Esta tecnología portátil ofrece una claridad de imagen "sobresaliente", automatización inteligente y controles táctiles "intuitivos". Su flujo de trabajo orientado al punto de atención ayuda a realizar y documentar exámenes en tiempo real, eliminando esperas por órdenes formales y adaptándose a la presión de áreas como urgencias, UCI y unidades de trauma.

Además, incorpora soporte para 'Collaboration Live' de Philips, una solución de tele-ultrasonido que permite a los médicos conectar y colaborar en remoto, compartiendo imágenes y guía de forma instantánea. En el entorno clínico actual, esta colaboración remota se ha convertido en una herramienta imprescindible para equipos multidisciplinares y atención coordinada.

"El sistema Flash 5100 POC está pensado para los profesionales sanitarios. Su interfaz y facilidad de uso han sido especialmente desarrolladas, con funcionalidades como la visualización avanzada de agujas, que optimizan la experiencia tanto de expertos como de quienes se inician en el uso de la ecografía a pie de cama", ha destacado la profesora asistente en el Hospital Brigham and Women's (Estados Unidos) Chanel Fischetti.

Por su parte, el 'global business leader' en Ultrasonidos de Philips, Jeff Cohen, ha insistido en que la velocidad, movilidad y precisión de esta herramienta permite a los profesionales tomar decisiones en el momemento y en el lugar donde más se necesita. "Algoritmos avanzados y automatización inteligente garantizan que la información esencial esté disponible exactamente cuando hace falta", ha apuntado.

Con este lanzamiento, Philips busca dar respuesta a la creciente demanda de tecnología de ultrasonidos portable y de alto rendimiento junto al paciente. Entre sus innovaciones destacan 'software' preparado para el futuro, la compatibilidad con transductores de distintas plataformas -como el mL26-8, especialmente indicado para musculoesquelético- y la integración en el ecosistema Philips junto a 'Lumify' y 'Compact 5000 Series', permitiendo escalar y estandarizar la atención de manera eficiente y coste-efectiva.

Desde la compañía, han puesto en valor su trabajo para impulsar la innovación en ecografía a pie de cama con nuevas aplicaciones de IA para 'Lumify', recientemente aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), y con la expansión de capacidades avanzadas del 'Compact 5000 Series'.