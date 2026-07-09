Roche presentará nuevos datos sobre su cartera farmacéutica y de diagnóstico en Alzheimer en la AAIC

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MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía Roche ha anunciado este jueves que presentará nuevos datos en enfermedad de Alzheimer de su cartera integrada de productos farmacéuticos y de diagnóstico durante la 'Alzheimer's Association International Conference' (AAIC, por sus siglas en inglés), que se celebrará en Londres del 12 al 15 de julio.

En total, habrá 18 presentaciones orales y pósters. Entre los aspectos más destacados se incluyen cinco presentaciones orales como parte de una sesión de investigación destacada sobre trontinemab, una sesión oral de perspectivas sobre dianas neuroinmunológicas como el NLRP3 para enfermedades neurodegenerativas, y presentaciones sobre el uso de los análisis de sangre 'Elecsys' pTau217 y pTau181 de Roche para fomentar el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer.

"Nuestro objetivo es combinar diagnósticos avanzados y medicamentos transformadores, con el fin de beneficiar a muchos pacientes con Alzheimer mediante una detección e intervención más tempranas. Nuestras presentaciones en la AAIC incluirán datos de nuestra creciente cartera de productos para esta enfermedad, entre los que se incluyen trontinemab, actualmente en fase de investigación, enfoques neuroinflamatorios y diagnósticos basados en análisis de sangre", ha señalado el director médico y jefe de Desarrollo Global de Productos de Roche, Levi Garraway.

"Con la autorización de 'Elecsys' pTau217, nuestro tercer análisis de sangre para el Alzheimer, tanto en la atención primaria como en la especializada, estamos ayudando a que el diagnóstico a tiempo y definitivo sea más accesible que nunca. Durante demasiado tiempo, esto ha estado fuera del alcance de la gran mayoría de los pacientes. Como consecuencia, millones de personas se han quedado sin la respuesta y la atención y el apoyo que necesitan. Actualmente eso está cambiando, ya que los análisis de sangre están transformando el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer", ha afirmado el director ejecutivo de Roche Diagnostics, Matt Sause.

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Durante una sesión de investigación destacada se presentarán cinco ponencias orales centradas en los últimos avances en el desarrollo de trontinemab, un anticuerpo monoclonal bispecífico 2+1 en fase de investigación, 'Brainshuttle', dirigido contra la beta-amiloide.

Los ponentes compartirán nuevos datos a largo plazo sobre seguridad, eliminación de amiloide y biomarcadores procedentes del estudio de extensión abierta fase Ib/IIa 'Brainshuttle EA'. Los modelos derivados de este estudio han servido de base para establecer la pauta posológica de los estudios fase III 'TRONTIER' 1 y 2, actualmente en marcha, en pacientes con EA en fase sintomática temprana.

Por primera vez, Roche también dará a conocer el diseño de 'PrevenTRON', un estudio fase III que investiga trontinemab en EA en fase preclínica. 'PrevenTRON' tiene previsto reclutar a personas sin deterioro cognitivo, pero con alto riesgo de progresión hacia EA sintomática, y los investigadores están utilizando el análisis de sangre 'Elecsys' pTau217 para ayudar a identificar a posibles participantes en el estudio.

Además de actuar sobre el amiloide con trontinemab, Roche está explorando otros enfoques terapéuticos en fase de investigación para abordar la complejidad de las enfermedades neurodegenerativas. La AAIC ha invitado a Roche a presentar una sesión de perspectivas sobre el inflamasoma NLRP3 en EA. También se presentarán datos preclínicos y clínicos recientes sobre los efectos inmunomoduladores de la inhibición de NLRP3 en trastornos neurodegenerativos como EA y la enfermedad de Parkinson.

DIAGNÓSTICO

Según la compañía, el análisis de sangre 'Elecsys' pTau217 ha recibido recientemente la certificación de la marca CE como prueba, tanto para confirmar como para descartar la patología amiloide, con el fin de facilitar el diagnóstico de EA, y se presentarán datos que evalúan el rendimiento de la prueba en entornos de atención primaria y especializada.

Además, se presentarán nuevos datos sobre el análisis de sangre 'Elecsys' pTau181, ya autorizado para descartar la EA, que analizan la estabilidad de las muestras en diferentes condiciones de almacenamiento y el rendimiento de la prueba en poblaciones amplias y diversas de pacientes con deterioro cognitivo, con el fin de avalar su implantación en la práctica clínica habitual.

Asimismo, Roche patrocina un simposio titulado 'Cerrar la brecha diagnóstica: uso de pTau217 para el diagnóstico escalable de la enfermedad de Alzheimer', que tendrá lugar el domingo 12 de julio.

En el simposio se debatirá el papel cada vez más importante de los biomarcadores en sangre en la detección precoz y el diagnóstico de la EA, incluido el potencial de los métodos de análisis de sangre escalables diseñados para ayudar a reducir las barreras diagnósticas, permitir una identificación más temprana de las personas en riesgo y facilitar un acceso más amplio a las terapias modificadoras de la enfermedad en la práctica clínica.