Roche presenta nuevos datos de sus divisiones de Farmacia y Diagnóstico dentro de su cartera para el Alzheimer

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MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Roche ha anunciado este jueves que presentará en el Congreso de Ensayos Clínicos sobre la Enfermedad de Alzheimer (CTAD, por sus siglas en inglés) nuevos datos de sus divisiones de Farmacia y Diagnóstico dentro de su cartera de productos para el Alzheimer.

A través de 16 comunicaciones científicas aceptadas, incluidos dos simposios científicos y dos presentaciones orales, Roche pondrá de relieve su enfoque en el campo de la neurodegeneración.

Como parte de los avances de su línea de investigación en Alzheimer, Roche inicia un nuevo ensayo clínico de fase II, 'TARBELA-AD', que evalúa el inhibidor oral del NLRP3 en investigación, RG6434, en el Alzheimer sintomático precoz. El estudio subraya la estrategia multifocal de Roche para abordar distintos mecanismos biológicos, investigando la neuroinflamación como un factor determinante de la patología, junto con la agregación de amiloide.

"La eliminación del amiloide sigue siendo un pilar fundamental, pero frenar una enfermedad tan compleja como el Alzheimer exige estrategias polifacéticas y complementarias", ha declarado Levi Garraway, director médico y director de Desarrollo Internacional de Productos de Roche.

"Con el avance de nuestro ensayo de fase II 'TARBELA-AD', que evalúa un inhibidor del NLRP3, junto con los programas en curso con trontinemab, pondremos a prueba hipótesis terapéuticas adicionales con el potencial de detener o prevenir la progresión de la enfermedad", ha añadido Garraway.

Además, presentará datos actualizados del estudio de fase Ib/IIa 'Brainshuttle' AD con trontinemab que demuestran una dinámica rápida de eliminación de amiloide y cambios en biomarcadores clave.

También presentará detalles del diseño del estudio de fase III 'PrevenTRON' con trontinemab en Alzheimer preclínico, que ya ha iniciado el reclutamiento.

Por otra parte, a través de varios pósteres, la división de Diagnóstico de Roche presentará nuevos datos clínicos de farmacoeconomía y de práctica clínica real (real-world data) sobre sus últimos análisis de sangre, entre ellos 'Elecsys pTau217' y 'Elecsys pTau181', en diversas poblaciones de pacientes y entornos asistenciales a escala global para respaldar el diagnóstico del Alzheimer.

Algunas de las presentaciones más destacadas analizarán el impacto de integrar la determinación de pTau217 en sangre en la práctica clínica habitual sobre los costes sanitarios y la eficiencia de las vías diagnósticas.

"Transformar el abordaje del Alzheimer comienza por aportar claridad a los pacientes y a sus familias lo antes posible. 'Elecsys pTau217' es la primera y única prueba de sangre de biomarcador único autorizada por la FDA que permite tanto confirmar como descartar la patología amiloide. Al extender su uso tanto en atención primaria como en el ámbito especializado, puede ofrecer respuestas rápidas y precisas para que las personas puedan valorar opciones de tratamiento y planificar su futuro", ha señalado Matt Sause, director general de Roche Diagnostics.