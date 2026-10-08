Roche presenta 'El ABC del cáncer de mama HER2+' para ayudar a pacientes a comprender su diagnóstico

Archivo - Imagen de recurso de una mamografía. - PIXELFIT/ ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Roche Farma España, con el aval de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) y la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), ha presentado 'El ABC del cáncer de mama HER2+', una campaña que ofrece información accesible para ayudar a las pacientes y a su entorno a comprender qué significa este diagnóstico, cómo se identifica y qué aspectos clínicos, prácticos y emocionales intervienen en su abordaje.

Según explica la compañía, la iniciativa responde a una necesidad concreta de información. En este sentido, señala que en España se realizan cada mes 4.220 búsquedas en Internet relacionadas específicamente con el cáncer de mama HER2+, principalmente cuestiones sobre calidad de vida, diagnóstico, diferencias entre HER2 positivo y negativo, las pruebas que permiten determinarlo y las opciones de tratamiento.

Para Roche Farma España, estas consultas reflejan la incertidumbre que puede acompañar al diagnóstico y la necesidad de encontrar respuestas claras y fiables sobre la evolución de la enfermedad y su posible impacto en la vida cotidiana. En este contexto, afirma que disponer de información comprensible puede ayudar a las pacientes a preparar sus conversaciones con el equipo sanitario, expresar sus prioridades y afrontar el proceso con más herramientas.

La compañía recuerda que, entre el 15 y el 20 por ciento de los cánceres de mama son HER2 positivos (HER2+), lo que significa que sus células presentan niveles elevados de HER2, una proteína implicada en el crecimiento celular. Aunque estos tumores tienden a crecer y propagarse más rápidamente que los HER2 negativos, también pueden responder a tratamientos dirigidos específicamente contra esta proteína.

"Saber si un tumor es HER2 positivo aporta una información esencial para planificar el tratamiento. Explicar bien qué significa este resultado y resolver las dudas desde el principio ayuda a que la paciente comprenda mejor su enfermedad y pueda participar en las decisiones junto a su equipo sanitario", ha explicado Beatriz Alonso de Castro, médico adjunto del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC) e investigadora del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC).

QUÉ ASPECTOS SON IMPORTANTES EN EL ABORDAJE DE LA ENFERMEDAD

El tratamiento del cáncer de mama HER2+ puede incluir cirugía y tratamientos sistémicos, como quimioterapia y terapias dirigidas contra HER2, en función del estadio de la enfermedad. Roche destaca que su elección debe partir de una valoración individual de los riesgos y beneficios que tenga en cuenta las características de la paciente y de la enfermedad, las posibles comorbilidades y sus preferencias.

Además de la eficacia y la seguridad, existen otros aspectos que pueden influir en la experiencia de la paciente. La forma de administración y el tiempo que requiere la atención hospitalaria pueden condicionar su capacidad para mantener, en la medida de lo posible, su vida familiar y laboral. "En el caso de los tratamientos orales, una buena tolerancia y el manejo adecuado de los efectos adversos pueden favorecer la adherencia", añade Roche.

Asimismo, el seguimiento de los síntomas puede ayudar a detectarlos y gestionarlos de manera temprana, reduciendo su impacto en la rutina diaria. "Todos estos elementos forman parte del valor social de los medicamentos oncológicos, que va más allá de sus resultados clínicos e incluye también su capacidad para reducir la carga asociada al tratamiento y favorecer que las pacientes dispongan de más tiempo fuera del hospital", resalta la compañía.

En este sentido, Roche destaca que la investigación continúa avanzando en formas de administración menos invasivas y en herramientas para el seguimiento de síntomas.

COMUNICACIÓN Y BIENESTAR EMOCIONAL

La comunicación con el equipo sanitario es otro componente esencial del abordaje. Mantener un diálogo abierto permite que la paciente plantee sus dudas, exprese sus prioridades y participe en unas decisiones que pueden tener consecuencias tanto clínicas como personales.

"Recibir un diagnóstico de cáncer de mama genera muchas preguntas. Para las pacientes es importante conocer las opciones disponibles y poder explicar cómo puede afectar cada una de ellas a su vida cotidiana. Sentirse escuchadas y tenidas en cuenta ayuda a afrontar las decisiones con mayor seguridad", ha señalado Pilar Ros, paciente y miembro de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (AECMM).

La enfermedad también puede afectar al bienestar emocional. La incertidumbre, la ansiedad, los cambios en el estado de ánimo, la imagen corporal o la esfera íntima pueden formar parte del proceso. El acompañamiento psicológico, los hábitos saludables, el apoyo del entorno y las asociaciones de pacientes pueden ayudar a afrontar estas situaciones.

"Las búsquedas relacionadas con HER2 muestran que, tras el diagnóstico, muchas personas necesitan respuestas sobre el pronóstico, el tratamiento y cómo puede afectar la enfermedad a su vida. Los avances en el abordaje del cáncer de mama deben ir acompañados de información rigurosa, comprensible y útil para el día a día. Con esta iniciativa queremos contribuir a que cada paciente pueda afrontar el proceso con más herramientas y de acuerdo con sus necesidades y preferencias", ha finalizado la directora médica de Roche Farma España, Mariluz Amador.