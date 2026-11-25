Imagen del encuentro. - ROCHE

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Roche Farma España ha celebrado 'Pioneros. La voz que impulsa el cambio en la hemofilia y otras coagulopatías', un encuentro que ha reunido a profesionales sanitarios y representantes de asociaciones de pacientes para abordar los retos pendientes para transformar la innovación en calidad de vida.

El encuentro ha contado con la participación del presidente de la Federación Mundial de Hemofilia (WFH, por sus siglas en inglés), César Garrido, quien ha aportado una perspectiva internacional sobre los retos pendientes. "Existe una brecha entre los casos diagnosticados con hemofilia versus las personas que pueden tener hemofilia", ha señalado.

Según datos de la WFH, se estima que aproximadamente dos tercios de las personas con hemofilia en el mundo siguen sin diagnosticar, lo que refleja las desigualdades que persisten en la detección y el acceso a la atención de esta patología.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Hemofilia y otras coagulopatías (FEDHEMO), Daniel-Aníbal García Diego, ha destacado que "los avances en el abordaje de la hemofilia han permitido pasar de querer controlar los sangrados a prevenirlos". "Pero ya no nos quedamos solamente en la prevención del sangrado. El objetivo es tener una vida lo más parecida a las personas sin hemofilia y tener una funcionalidad casi plena", ha apuntado.

Junto a la perspectiva de los pacientes, la jornada ha profundizado en los desafíos clínicos y asistenciales que plantea la evolución de la hemofilia y otras coagulopatías. El jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, Víctor Jiménez, ha analizado cómo está cambiando la realidad de estas patologías y cuáles son algunos de los principales retos que deberán abordarse en los próximos años para seguir mejorando la atención y la calidad de vida de las personas que conviven con ellas.

Por su parte, el jefe de Sección de Trombosis y Hemostasia del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Ramiro Núñez, ha abordado el reto de las comorbilidades y la importancia de adaptar la atención a las necesidades de los pacientes en las distintas etapas de su vida. A ello se suma la relevancia de preservar la movilidad y la funcionalidad, cuestiones que han sido analizadas por Ángel Martín, médico rehabilitador del Hospital Universitario de Albacete, durante su intervención sobre rehabilitación y salud articular.

Según Roche, estos temas ponen de relieve la necesidad de un abordaje multidisciplinar que, además de prevenir y controlar los sangrados, contemple las posibles complicaciones asociadas a la enfermedad a largo plazo. En esta línea, las recomendaciones de la Federación Mundial de Hemofilia subrayan la importancia de una atención integral que incluya el seguimiento de la salud musculoesquelética, la fisioterapia y la rehabilitación, entre otros aspectos fundamentales para preservar la autonomía de las personas con hemofilia.

LA INNOVACIÓN TAMBIÉN DEBE MEDIRSE POR SU IMPACTO SOCIAL

Más allá de los desafíos clínicos y asociativos, 'Pioneros' ha dedicado un espacio al valor social de la innovación y a la importancia de que los avances en investigación respondan a las prioridades de quienes conviven con la enfermedad.

"La innovación sanitaria no puede medirse únicamente por los datos clínicos que obtenemos, sino también por su valor social. Escuchar a los pacientes y trabajar junto a sus asociaciones es esencial para comprender cuáles son los desafíos que todavía tenemos por delante en la hemofilia. Con 'Pioneros' queremos contribuir a generar un espacio de conocimiento, diálogo y colaboración que permita anticipar esos retos y avanzar hacia una atención cada vez más integral y centrada en las personas", ha finalizado el director de Relaciones Corporativas y Asuntos Públicos de Roche Farma España, Federico Plaza.