Roche lanza 'Puntos de EMcuentro' para reflexionar sobre los avances en el abordaje de la esclerosis múltiple

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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía Roche ha lanzado la campaña 'Puntos de EMcuentro', una iniciativa que busca reflexionar sobre los avances en el abordaje de la esclerosis múltiple a través de una serie de video diálogos entre distintos especialistas.

Estos encuentros, que tendrán lugar en diferentes puntos de España, han celebrado sus primeras paradas en las ciudades de Málaga, Valencia y Pamplona.

Así lo ha comunicado Roche en el marco del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. La campaña tiene el objetivo de favorecer el diálogo entre profesionales que acompañan a las personas con esclerosis múltiple y visibilizar el esfuerzo conjunto necesario para contribuir a que cada persona con EM tenga la mejor calidad de vida posible.

En este sentido, 'Puntos de EMcuentro' se plantea como un espacio para compartir experiencias, identificar retos asistenciales y reflexionar sobre cómo mejorar la coordinación en torno a las personas con EM, desde el seguimiento de la progresión hasta la incorporación de nuevas herramientas de monitorización. Asimismo, el acompañamiento en decisiones vitales como la maternidad y la lactancia es otro de los temas sobre los que giran estos encuentros.

Los tres primeros diálogos están protagonizados por los doctores Lamberto Landete, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia; Guillermo Cervera Ygual, neurólogo del Hospital Universitario de la Ribera de Alcira; María Otano Martínez, neuróloga del Hospital Universitario de Navarra; Maite Sarobe Carricas, farmacéutica de hospital del mismo centro; Ana María Alonso, neuróloga y coordinadora de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Regional de Málaga; y María José Morales, farmacéutica del Hospital Regional de Málaga y responsable del Área de Neurología.

"Con 'Puntos de EMcuentro' queremos contribuir a visibilizar el impacto real de esta enfermedad y reconocer la labor de los profesionales que acompañan a las personas con esclerosis múltiple en todo su recorrido. El objetivo es que estos espacios de conversación sean útiles y rigurosos, en los que neurólogos y farmacéuticos de hospital puedan compartir conocimiento, experiencias y retos comunes para avanzar hacia una atención cada vez más coordinada, personalizada y orientada a anticipar las necesidades presentes y futuras de las personas con esclerosis múltiple", ha indicado el director de Specialty Care de Roche Farma España, José Miguel Roca.

MÁS DE 72.000 PERSONAS CONVIVEN CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN ESPAÑA

En este contexto, Roche recuerda que un total de 72.155 personas conviven con esclerosis múltiple (EM) en España. En concreto, se registra una prevalencia de 148,41 casos por cada 100.000 habitantes, cifras que reflejan el impacto de una enfermedad neurológica crónica que afecta de forma significativa a la vida de las personas que la padecen.

Los datos muestran, además, una mayor afectación en mujeres, con 49.800 casos registrados frente a 22.355 en hombres. Por grupos de edad, la enfermedad concentra su mayor impacto entre los 35 y los 64 años, franja en la que se contabilizan 53.272 casos, seguida de las personas mayores de 65 años, con 11.271 casos, y del grupo de 15 a 34 años, con 7.368.