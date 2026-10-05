Archivo - Roche lanza en España 'Xofluza', primer antiviral aprobado en Europa para la gripe en los últimos 20 años - ROCHE - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Roche ha anunciado el lanzamiento y comercialización en España de 'Xofluza', el primer medicamento antiviral aprobado en Europa para el tratamiento de la gripe en los últimos 20 años, cuya administración es por vía oral y sujeta a prescripción médica.

"La gripe no siempre es una enfermedad banal, especialmente en las personas de edad avanzada y en población vulnerable, como son las que presentan enfermedades respiratorias, cardiovasculares o metabólicas crónicas, o inmunosupresión", ha indicado la directora médica de Roche Farma España, la doctora Mariluz Amador, quien, ante ello, ha indicado que el fármaco representa "una opción con un mecanismo de acción diferencial que interviene en una fase temprana del ciclo viral y con la sencillez de una única dosis oral".

En concreto, el principio activo del compuesto, que es baloxavir marboxil, actúa directamente sobre el virus, bloqueando una enzima que necesita para multiplicarse en el organismo. Al impedir su funcionamiento, frena su capacidad para generar nuevas copias, por lo que "esta innovación responde a nuestro objetivo de contribuir a mejorar el abordaje de la gripe y de la carga que esta enfermedad supone para los pacientes y el sistema sanitario", ha señalado.

"Es importante que la población, y en particular quienes tienen mayor riesgo de complicaciones, consulte pronto con un profesional sanitario ante síntomas compatibles o después de un contacto estrecho, porque la valoración médica temprana permite decidir si un antiviral como este está indicado", ha continuado, y es que se debe administrar lo antes posible dentro de las 48 horas bajo dos circunstancias y ajustado al peso.

INDICACIONES

De este modo, el medicamento está indicado para tratar la enfermedad, si una persona está empezando a sentir síntomas de gripe y busca frenar su avance de forma rápida; y para evitar el contagio, si ha tenido un contacto estrecho con otra persona que se sabe o se sospecha que tiene gripe.

"En la gripe, el tiempo es un factor importante, por lo que actuar de forma temprana puede ser relevante para su abordaje", ha compartido el catedrático de Microbiología de la Universidad de Valladolid y jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, el doctor José María Eiros. Por ello, considera que "contar con tratamientos que actúan directamente sobre la multiplicación del virus y con mecanismos de acción diferentes amplía las herramientas disponibles frente a una infección que sigue teniendo un impacto considerable".

En este sentido, el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) recoge que la epidemia de gripe de la temporada 2024-2025 se extendió desde finales de diciembre hasta principios de marzo, y alcanzó su punto máximo a finales de enero. En ese momento, se estimaron 403 casos de gripe atendidos en Atención Primaria por cada 100.000 habitantes y el 50,2 por ciento de las muestras analizadas dio positivo.

Además, en ese mismo periodo se produjeron en España alrededor de 33.000 hospitalizaciones, 1.800 ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 1.800 fallecimientos hospitalarios asociados al virus. Las personas de 60 años o más concentraron el 77 por ciento de las hospitalizaciones y el 94 por ciento de las muertes.