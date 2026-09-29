Empresas.- Roche instala en el Centro Nacional de Análisis Genómico su primer equipo de secuenciación masiva en España

Imagen del secuenciador de ADN. - ROCHE

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Roche Diagnostics ha instalado en el Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG), ubicado en Barcelona, su primer secuenciador de ADN a gran escala, una tecnología que es capaz de analizar el genoma humano completo en solo cuatro horas, reduciendo el tiempo que requiere la secuenciación actual.

De este modo, el Centro Nacional de Análisis Genómico ha multiplicado su capacidad de secuenciación, contribuyendo a acelerar la investigación del cáncer, las enfermedades raras y otras condiciones de origen genético.

Según explican desde Roche, el nuevo equipo, que permite secuenciar muestras biológicas de forma masiva a una mayor velocidad y precisión, implica una mejora en la eficacia y rentabilidad del proceso de secuenciación, ahorrando costes y tiempos, tanto en el marco de la investigación como, en un futuro, en el ámbito clínico.

Además, la compañía resalta que su versatilidad facilita abordar desde estudios rápidos y específicos hasta proyectos de mayor complejidad en una misma plataforma, ampliando su aplicación a ámbitos como la investigación de enfermedades complejas.

Una de las principales innovaciones del instrumento está relacionada con la forma en que lee el ADN. El sistema replica el código genético original convirtiendo la molécula de ADN en una nueva versión expandida mediante el uso de estructuras llamadas 'Xpandómeros'.

El producto final es unas 50 veces más grande que el ADN de referencia, ayudando a que sea más fácil y fiable leer los millones de pares de bases que componen el genoma humano. Justamente este sistema, junto con sus sensores reusables y un módulo de análisis avanzado, permiten realizar análisis ultra rápidos, manteniendo la máxima calidad de los resultados.

"La llegada de nuestro primer secuenciador masivo a España es un hito extraordinario para la medicina de precisión en nuestro país y el fiel reflejo de nuestra misión corporativa de innovar para mejorar la vida de las personas. Al poner a disposición una tecnología capaz de descifrar el genoma completo en solo cuatro horas, aportamos una velocidad y precisión sin precedentes al ecosistema del análisis genético", ha indicado la directora general de Roche Diagnostics España, Adriana Rubio.

Asimismo, ha destacado el "orgullo" de que el Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) sea la institución pionera en albergar esta plataforma. "Colaborar con un centro de referencia en el ámbito de la genética nos permite penetrar en el panorama español de la secuenciación masiva con la confianza en que nuestro modelo será de gran ayuda en este campo", ha añadido.

"En CNAG tenemos el compromiso de renovar continuamente nuestra plataforma genómica con las últimas tecnologías del mercado, para contribuir a nuestra misión de mejorar la salud de las personas y su calidad de vida. Con el nuevo secuenciador masivo de Roche, conseguiremos reducir los tiempos de análisis, facilitando los resultados a hospitales y centros de investigación de forma mucho más rápida y precisa. Nuestro objetivo final es avanzar juntos hacia un mayor conocimiento de nuestra biología, descifrando las claves que hay detrás de la aparición y el desarrollo de enfermedades", ha finalizado el director del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG), Ivo Gut.